EEUU anuncia sanciones contra red de contrabando de fentanilo entre India, Guatemala y México

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra 23 individuos y empresas supuestamente vinculadas a una red internacional de fabricación y contrabando de fentanilo en India, Guatemala y México.

"Esta red (...) suministra sustancias químicas precursoras a la Organización Terrorista Extranjera radicada en México Cártel de Sinaloa", aseguró el Departamento de Estado en su comunicado.

Washington declaró el año pasado al fentanilo, un potente opioide, como un arma de destrucción masiva, y al cártel de Sinaloa como organización terrorista.

"Al atacar toda la cadena de suministro —desde los proveedores de productos químicos en Asia hasta los intermediarios logísticos en Centroamérica, pasando por las redes vinculadas a los cárteles en México—, la Administración Trump está desarticulando redes que desestabilizan la gobernanza en todo nuestro hemisferio y ponen en peligro la seguridad de Estados Unidos", añadió el Departamento de Estado.

Fueron sancionadas tres empresas químicas y farmacéuticas indias, Sutaria, Agrat y SR Chemicals, así como un responsable de ventas, por suministrar los precursores químicos a sus contactos en Guatemala y México, detalló en un comunicado aparte la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés).

En Guatemala fueron sancionadas J and C Import y Central Logística de Servicios, así como un intermediario, Jaime Augusto Barrientos.

En el estado de Sinaloa, la Ofac designó a varios intermediarios así como a sus empresas de importación.

Como parte de las investigaciones internacionales, la Ofac identificó igualmente a Ramiro Baltazar Félix como miembro de Los Mayos, perteneciente al cártel de Sinaloa, y a Alejandro Reynoso, un químico y operador de laboratorios clandestinos en Guadalajara.

Las empresas e individuos designados no pueden entablar ningún tipo de relación comercial con Estados Unidos, ni invertir ni acceder a servicios bancarios de ningún tipo en este país.