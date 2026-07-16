EE.UU. anuncia un nuevo arancel del 25% sobre algunos productos brasileños

EE.UU. anunció el miércoles un nuevo arancel sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil, tras una investigación llevada a cabo por el representante de la Casa Blanca para el comercio (USTR) basándose en una ley de 1974.

El arancel del 25% entrará en vigor el 22 de julio, aunque con exenciones para productos clave como la carne de res, el café y ciertas piezas de aeronaves, según un alto funcionario estadounidense. Las exclusiones también incluyen algunos bienes que no produce EE.UU.

"Las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan a este importante mercado", declaró en un comunicado Jamieson Greer, representante comercial de EE.UU.

"Seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr los cambios necesarios", añadió.

La investigación estadounidense ya había determinado que ciertas prácticas de Brasil eran "irrazonables o discriminatorias y suponían una carga o restricción al comercio estadounidense".

El nuevo arancel llega cuando Donald Trump impulsa una reforma de su agenda económica, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. anuló en febrero una serie de sus aranceles globales.

Funcionarios estadounidenses han propuesto nuevos aranceles dirigidos a decenas de sus socios comerciales por sus supuestos incumplimientos a la hora de actuar contra el trabajo forzoso, según investigaciones del Ustr.

En el caso de Brasil, un alto funcionario estadounidense apuntó el miércoles a lo que Washington consideró acciones adversas en materia de comercio digital, junto con una competencia "desleal" vinculada al sistema estatal de pagos electrónicos PIX, entre otros asuntos.