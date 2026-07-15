Un periodista inglés amigo de Cristiano Ronaldo preguntó si Messi estaba jugando y terminó furioso por la remontada argentina

A las 16.21 del 15 de julio, durante la primera mitad de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina, el periodista británico Piers Morgan, conocido por su cercanía con Cristiano Ronaldo, publicó en X una pregunta que acumuló 8,2 millones de visualizaciones: “Is Messi playing?” (¿Está jugando Messi?). Minutos después de la apertura del marcador de Inglaterra por Anthony Gordon, Morgan celebró con otro mensaje sobre el planteo del entrenador Thomas Tuchel. Pero en el tramo final del partido, Argentina remontó para vencer 2-1 e instalarse en la final del domingo ante España, y Morgan cerró la secuencia con un tercer tuit de una sola palabra: “FFS”, abreviatura de una expresión de enojo en inglés.

Cómo fue la secuencia completa de tuits de Piers Morgan durante el partido

El primer mensaje, con la pregunta sobre la participación de Messi, se publicó cuando el astro argentino todavía no había tenido incidencia directa en el juego.

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Con Inglaterra arriba 1-0, Morgan escribió que Tuchel estaba dando una clase magistral táctica y pidió que el equipo sostuviera el resultado.

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Tras el segundo gol argentino, en el minuto 90+2, Morgan cerró la noche con el tuit “FFS”, que en pocas horas sumó 9 mil comentarios y 18 mil “me gusta”.

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Qué mostró el marcador sobre la participación de Messi que Morgan había puesto en duda

Enzo Fernández marcó el 1-1 en el minuto 85 con asistencia de Messi .

marcó el 1-1 en el minuto 85 con asistencia de . Lautaro Martínez anotó el 1-2 en el minuto 90+2, también asistido por Messi.

Inglaterra 1 - Argentina 2 | Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra y ¡está en la final!

Qué memes y respuestas se viralizaron contra Piers Morgan tras el partido

El usuario @IndiaGeoLens compartió una imagen de Messi tomando mate, acompañada del texto “you thought I was gonna lose, didn’t you?” (“¿Pensaste que iba a perder, no?”).

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@TheBlooRay__ publicó un montaje de Morgan llorando en un estudio de televisión con la mano de Messi sobre su hombro.

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El periodista Emmanuel Rincón compartió la captura del resultado final acompañada de emojis de risa.

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Argentina enfrentará a España el domingo en busca de un bicampeonato, algo que ninguna selección logra hace 70 años. Inglaterra disputará el partido por el tercer puesto ante Francia.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.