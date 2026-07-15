La Cámara de Representantes de EE.UU. dijo “sí” al horario de verano permanente: qué falta para que sea ley

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act, en inglés) que pretende eliminar el cambio de hora semestral y establecer el horario de verano como norma nacional. El proyecto ahora pasa a debate en el Senado.

Qué se sabe de la aprobación de la Ley de Protección de la Luz Solar

Según NBC News, el poder legislativo dijo sí al horario de verano permanente con 308 votos a favor y 117 en contra. El representante Scott DesJarlais, republicano de Tennessee que presidió la votación, comenzó a reproducir la canción “Here Comes the Sun” de los Beatles en su teléfono mientras leía el recuento final.

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