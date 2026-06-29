EE.UU. asegura que su ayuda a Venezuela tras sismos asciende a US$ 300 millones

La ayuda de urgencia de EE.UU. para Venezuela tras los devastadores sismos de la semana pasada asciende ahora a más de 300.000.000 de dólares, informó el lunes el gobierno de Donald Trump.

Eso representa la duplicación del monto anunciado previamente, de 150.000.000 de dólares.

"Estos fondos proporcionarán atención médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, refugio, protección y apoyo logístico", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

La ayuda se canaliza a través de organizaciones asociadas, entre ellas Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, la Organización Internacional para las Migraciones, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja.

Washington, que mandó buques de guerra y ayudó a reabrir parcialmente el dañado aeropuerto de Caracas, ha desplegado en Venezuela cuatro equipos urbanos de búsqueda y rescate, formados por más de 300 socorristas y casi 22 perros de búsqueda, añadió el comunicado.

Devastadores terremotos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon el miércoles la costa caribeña de Venezuela. El último balance oficial es de 1.450 muertos y 3.150 heridos. El gobierno evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en más de 50.000.

Un fuerte temblor se sintió este lunes en Caracas y el vecino estado La Guaira, en momentos en que la esperanza de encontrar supervivientes disminuye y crece la frustración por la respuesta del Gobierno

La asistencia de EE.UU. para Venezuela se produce en momentos en que los lazos entre Washington y Caracas se han suavizado en los últimos meses, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al expresidente Nicolás Maduro en enero y el gobierno de Trump empezara a trabajar con un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.