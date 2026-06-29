Se viene una ola de calor fuerte en EE.UU. que afectará a quienes vayan a los partidos y sedes del Mundial 2026

Una intensa ola de calor avanzará sobre gran parte de EE.UU. durante esta semana y coincidirá con partidos del Mundial 2026 en varias sedes, donde se esperan temperaturas extremas y elevados índices de calor, según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés).

Ola de calor en EE.UU.: el NWS advierte por índices de hasta 115°F

De acuerdo con el NWS, un fortalecimiento de un sistema de alta presión permitirá que las temperaturas aumenten en buena parte del centro y el este de Estados Unidos. En numerosas localidades, los termómetros alcanzarán valores de entre 90°F y poco más de 100°F (32°C y 38°C).

Satélite De La NOAA Hoy

La elevada humedad hará que la sensación térmica resulte todavía más peligrosa. El organismo prevé índices de calor de entre 105°F y 115°F (41°C y 46°C) en sectores de las Grandes Llanuras del Sur, el valle medio del Mississippi y, progresivamente, partes del Atlántico Medio.

Además del calor diurno, las noches ofrecerán poco alivio. Muchas ciudades registrarán temperaturas mínimas en torno a 75°F a 79°F (24°C a 26°C), una situación que dificultará la recuperación del organismo y aumentará el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre adultos mayores, niños, personas con padecimientos crónicos y quienes no cuenten con sistemas adecuados de refrigeración.

4 de julio en EE.UU.: el domo de calor que afectaría a 230 millones

La cobertura de FOX Weather señaló que el domo de calor se fortalecerá durante la semana y podría afectar a unos 230 millones de personas antes de las celebraciones por el 4 de julio.

El centro de pronósticos de Fox Weather indicó que ciudades como St. Louis y Detroit alcanzarán temperaturas máximas de entre 95°F y 99°F (35°C y 37°C) al comenzar la semana.

Con el aumento de la humedad, el índice de calor superará los 105°F (41°C) en distintas zonas del Medio Oeste, el valle de Ohio y el valle de Tennessee entre el miércoles y el jueves.

La previsión también anticipa que:

Chicago experimentará índices de calor superiores a 100°F (38°C) entre el lunes y el jueves.

experimentará índices de calor superiores a entre el lunes y el jueves. Nueva York y Washington D. C. alcanzarán temperaturas cercanas a 100°F (38°C) hacia el final de la semana.

y alcanzarán temperaturas cercanas a hacia el final de la semana. Raleigh, en Carolina del Norte, podría registrar una temperatura máxima de 106°F (41°C), un valor que incluso pondría en riesgo récords históricos.

Mientras el calor domina el centro, una serie de perturbaciones atmosféricas llevarán lluvias intensas y tormentas severas al Alto Medio Oeste, con riesgo marginal de inundaciones por acumulación de agua NWS

Mundial 2026: las sedes con más riesgo por la ola de calor en EE.UU.

De acuerdo con la información proporcionada por el NWS y Fox Weather, las ciudades vinculadas al Mundial 2026 que se verán más afectadas por el domo de calor los próximos días serán:

Dallas

30 de junio: Costa de Marfil vs Noruega

3 de julio: Australia vs Egipto

Houston

29 de junio: Brasil vs Japón

4 de julio: octavos de final

Nueva York/Nueva Jersey

30 de junio: Francia vs Suecia

5 de julio: octavos de final

Kansas City

3 de julio: Colombia vs Ghana

Tormentas severas en el norte de EE.UU.: granizo, viento y riesgo de tornados

Según el NWS, durante este lunes una sucesión de perturbaciones atmosféricas interactuará con un frente estacionado entre las Grandes Llanuras, el Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos. Esa combinación favorecerá el desarrollo repetido de lluvias y tormentas eléctricas organizadas.

El organismo anticipó que la humedad disponible y la inestabilidad de la atmósfera permitirán que algunas tormentas descarguen precipitaciones intensas en poco tiempo.

Como consecuencia, el NWS mantendrá un riesgo marginal de lluvias excesivas sobre sectores de las Grandes Llanuras del Norte y el valle superior del río Mississippi, donde podrían registrarse problemas puntuales por acumulación de agua.

El Centro de Predicción de Tormentas advierte sobre el riesgo de granizo de gran tamaño, ráfagas de viento intensas y la posibilidad de formación de tornados aislados en el Alto Medio Oeste SPC

Por su parte, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió que parte de las Dakotas, el Alto Medio Oeste y áreas cercanas permanecerán bajo un riesgo leve de tormentas severas. Las principales amenazas serán:

Granizo de gran tamaño.

Ráfagas de viento intensas.

Posibilidad de uno o dos tornados aislados.

Texas y el sureste bajo alerta por lluvias e inundaciones localizadas

El pronóstico del NWS también indicó que una línea seca persistente aún favorecerá la formación de tormentas sobre el oeste de Texas hasta el martes.

Aunque no se espera un evento generalizado, las precipitaciones podrían ser suficientes para provocar inundaciones aisladas en las zonas donde varias tormentas descarguen sobre un mismo lugar.

Al mismo tiempo, un frente lento continuará desplazándose sobre el sureste del país norteamericano, lo que mantendrá condiciones propicias para nuevas lluvias y tormentas durante las próximas horas.

Esa situación incrementará el riesgo de inundaciones localizadas en algunos sectores, especialmente donde los suelos ya presenten saturación.