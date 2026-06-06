EEUU autoriza venta de armas antidrones a Kuwait por unos 2.000 millones de dólares

Estados Unidos anunció el viernes que autorizó la venta a su aliado Kuwait de sistemas de defensa antidrones por casi 2.000 millones de US$, en un momento en que este país del Golfo sufre ataques aéreos en pleno conflicto con Irán.

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que permitirá la compra de tecnología de defensa contra drones a la empresa armamentística Anduril, fundada por un simpatizante del presidente Donald Trump.

"Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN, que ha sido una fuerza clave para la estabilidad política y el progreso económico en Oriente Medio", indicó el comunicado.

Kuwait sufre numerosos ataques aéreos con drones y misiles, varios de ellos atribuidos a Irán. A principio de semana, un ataque con dron contra su aeropuerto internacional mató a una persona.

Teherán negó su implicación en el ataque y afirmó que se trató de "un error en los sistemas Patriot estadounidenses".

A primera hora del sábado, el ejército kuwaití informó que estaba respondiendo ataques "hostiles" con misiles y drones.

Cerca del aeropuerto de Kuwait y en Baréin se escucharon explosiones, según corresponsales de la AFP.

Los ataques se produjeron a pesar del alto el fuego del 8 de abril, que detuvo la guerra desatada por el bombardeo estadounidense-israelí del 28 de febrero contra Irán.