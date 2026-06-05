A qué hora de EE.UU. juegan New York Knicks vs. San Antonio Spurs, hoy: transmisión en vivo de las Finales de la NBA

Las Finales de la NBA 2026 continúan este viernes 5 de junio con el segundo capítulo de una serie que comenzó con ventaja para los New York Knicks. Después de imponerse en el primer encuentro, la franquicia neoyorquina buscará volver a ganar antes de trasladar la definición a su estadio, mientras que los San Antonio Spurs intentarán reaccionar.

Cómo ver en vivo las Finales de la NBA entre Knicks y Spurs

Según informó la NBA en un comunicado oficial sobre la cobertura de las Finales de la NBA 2026, el segundo partido de la serie se disputará este viernes 5 de junio y comenzará a las 20.30 hs del Este de Estados Unidos (ET).

Los Knicks se preparan para las finales

Todos los encuentros de estas Finales de la NBA serán transmitidos en vivo por ABC. Además, los aficionados también podrán seguir la acción a través de la aplicación ESPN App, donde estarán disponibles las transmisiones en directo de cada compromiso.

La cobertura contará con el equipo principal de ESPN integrado por Mike Breen, Richard Jefferson, Tim Legler y Lisa Salters. La acción de la NBA se puede seguir a través de:

ABC , que es la cadena con la cobertura exclusiva de todos los partidos de las finales.

, que es la cadena con la cobertura exclusiva de todos los partidos de las finales. ESPN App también transmite los encuentros en vivo.

también transmite los encuentros en vivo. ESPN Unlimited ofrece a los suscriptores acceso a opciones de visualización adicionales en la aplicación, como cámaras especiales, seguimiento de tiros y transmisiones de audio localizadas.

ofrece a los suscriptores acceso a opciones de visualización adicionales en la aplicación, como cámaras especiales, seguimiento de tiros y transmisiones de audio localizadas. ESPN Deportes ofrece la cobertura oficial en español para EE.UU.

Finales de la NBA: cómo va la serie entre Spurs y New York Knicks

El primer partido dejó una ventaja inicial para los New York Knicks, que se impusieron por 105-95 y tomaron el liderazgo de la serie por 1-0.

Aunque el conjunto neoyorquino consiguió la victoria, el análisis posterior publicado por la NBA señaló que el rendimiento ofensivo de los Knicks estuvo lejos de su mejor versión durante estos playoffs. Del otro lado, los Spurs registraron una de sus producciones ofensivas más bajas de toda la temporada.

El segundo compromiso de la serie por el campeonato se disputará este viernes a las 20.30 horas del Este de Estados Unidos (ET) Eric Gay - AP

Uno de los focos principales para el segundo encuentro estará puesto en Victor Wembanyama, la gran figura de San Antonio y actual “jugador defensivo del año" de la NBA. En el primer compromiso lanzó seis de 21 tiros de campo, con una efectividad del 29%, una de sus actuaciones menos precisas de toda la campaña.

El análisis de la liga remarcó que los Spurs necesitarán una versión más dominante de Wembanyama cerca del aro. La intención será involucrarlo con mayor frecuencia en situaciones cercanas a la canasta para aprovechar su tamaño y capacidad física frente a la defensa de Nueva York.

Por el lado de los Knicks, una de las claves volvió a ser Jalen Brunson, quien apareció en los momentos decisivos del encuentro para que la franquicia dirigida por Mike Brown obtenga el triunfo.

Cronograma de partidos restantes de las Finales de la NBA

Tras la disputa del primer encuentro, el calendario oficial de las Finales de la NBA contempla los siguientes partidos:

Juego 2 : viernes 5 de junio, 20.30 hs ET – Spurs vs. Knicks.

: viernes 5 de junio, 20.30 hs ET – Spurs vs. Knicks. Juego 3 : lunes 8 de junio, 20.30 hs ET – Knicks vs. Spurs.

: lunes 8 de junio, 20.30 hs ET – Knicks vs. Spurs. Juego 4 : miércoles 10 de junio, 20.30 hs ET – Knicks vs. Spurs.

: miércoles 10 de junio, 20.30 hs ET – Knicks vs. Spurs. Juego 5 (si es necesario): sábado 13 de junio, 20.30 hs ET.

(si es necesario): sábado 13 de junio, 20.30 hs ET. Juego 6 (si es necesario): martes 16 de junio, 20.30 hs ET.

(si es necesario): martes 16 de junio, 20.30 hs ET. Juego 7 (si es necesario): viernes 19 de junio, 20.30 hs ET.

El pívot estrella de los Spurs y actual Defensivo del Año de la NBA, Victor Wembanyama, buscará una revancha individual en el segundo partido Eric Gay - AP

Después de los dos primeros compromisos, la serie se trasladará al Madison Square Garden de Nueva York para los juegos 3 y 4, donde los Knicks intentarán aprovechar la localía para acercarse al campeonato.