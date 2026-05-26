EE.UU. bajo máxima presión ante Paraguay y Turquía en Grupo D del Mundial 2026

Soportando el peso de ser el anfitrión, la selección de Estados Unidos que dirige Mauricio Pochettino no puede fallar en el Grupo D del Mundial de Norteamérica 2026, donde le esperan Paraguay, Turquía y Australia.

El Team USA no tiene enfrente a grandes potencias ni excampeones, pero sus tres rivales presentan también argumentos para aspirar a clasificar a dieciseisavos de final.

Paraguay vuelve a la máxima competición del fútbol 16 años después, desde Sudáfrica 2010, bajo el mando de otro timonel argentino, Gustavo Alfaro.

EEUU

. Participaciones: 11. Mejor resultado: tercer puesto (1930). Clasificación FIFA: 16º

. Entrenador: Mauricio Pochettino (ARG)

Con su prestigiosa hoja de servicios en Europa, Pochettino tiene la misión de que Estados Unidos seduzca a su afición en este Mundial en casa. El extécnico del Tottenham y Paris Saint-Germain fue la gran apuesta del país anfitrión tras el fin de la turbulenta etapa de Gregg Berhalter. Pochettino, de 54 años, vivirá su primer Mundial como entrenador después de disputar como defensa el de Corea del Sur y Japón 2002.

. Estrella: Christian Pulisic

El punta del Milan es la figura más reconocida de un grupo sin apenas estrellas de renombre. El Capitán América ya fue el emblema del Team USA en el Mundial de Catar 2022, donde cayó en octavos de final. En su tercera temporada en el Calcio, el exatacante del Chelsea ha ido de más a menos hasta perder la titularidad del conjunto rossoneri.

Paraguay

. Participaciones: 8. Mejor resultado: cuartos de final (2010). Clasificación FIFA: 40º

. Entrenador: Gustavo Alfaro (ARG)

Tras dos décadas en los bancos argentinos, Alfaro se ha especializado en conducir a selecciones sudamericanas al Mundial. A Ecuador la clasificó a Catar 2022, donde cayó en fase de grupos, y ahora quiere dar un paso más con Paraguay, ausente desde Sudáfrica 2010. El único paso en falso del argentino, de 63 años, fue su breve paso por Costa Rica, que abandonó en 2024 tras solo nueve meses para asumir en Paraguay.

. Estrella: Julio Enciso

El mediapunta estaba llamado a liderar a Paraguay desde que debutó en primera división a los 15 años y en la selección absoluta a los 17. Después de tres campañas en el Brighton, en 2025 fue vendido al Estrasburgo francés con la opción de dar el salto al Chelsea, club que forma parte del mismo conglomerado empresarial.

Turquía

. Participaciones: 2. Mejor resultado: tercer lugar (2002). Clasificación FIFA: 22º

. Entrenador: Vincenzo Montella (ITA)

Prolífico goleador en su etapa de jugador, Montella ha priorizado el orden defensivo a lo largo de su ya extensa trayectoria como entrenador a los 51 años, con etapas en la Roma, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan y Sevilla. Tras un breve y exitoso paso por el Adana Demirspor de Turquía, asumió las riendas de la selección de este país en 2023 y la revitalizó con un gran papel en la Eurocopa de 2024, cuando se quedó cerca de las semifinales, y el primer boleto mundialista desde 2002, logrado en la repesca europea.

. Estrella: Arda Güler

A sus 21 años, Güler quiere desplegar todo su talento en la mayor vitrina del fútbol tras una temporada agridulce con el Real Madrid. En medio de los escándalos y la sequía de títulos del gigante español, Güler hizo el complicado tránsito de promesa a titular. En su selección es el emblema de una prometedora generación que incluye a otras perlas como Kenan Yildiz.

Australia

. Participaciones: 6. Mejor resultado: octavos de final (2006 y 2022). Clasificación FIFA: 27º

. Entrenador: Tony Popovic (AUS)

Como defensa central, Popovic formó parte de la selección dirigida por Guus Hiddink que alcanzó los octavos en el Mundial de Alemania 2006. En 2024 reemplazó en el banquillo a Graham Arnold, quien también guio a Australia hasta octavos en Catar 2022.

. Estrella: Mathew Ryan

El veterano arquero del Levante español capitaneará a los Socceroos en el cuarto Mundial de su carrera.