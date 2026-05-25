Arqueólogos abrieron una tumba de 2300 años y encontraron una botella de cerveza intacta

En una tumba de más de 2300 años ubicada en China, un equipo de investigadores analizó una botella de bronce con aproximadamente 3,74 litros de una bebida alcohólica preservada que, por su composición y características químicas, pareciera tratarse de un tipo de cerveza.

Dónde fue hallada la antigua cerveza en una tumba de China

Según un estudio publicado en Journal of Archaeological Science, encabezado por Ruru Chen, el descubrimiento se produjo en el cementerio Shanjiabao, situado en el distrito de Yuanzhou, en la ciudad de Guyuan, dentro de la región autónoma de Ningxia Hui, en China. El sitio contiene 183 sepulturas correspondientes al período comprendido entre 475 y 221 a. C.

Los especialistas descartaron que el líquido proviniera de filtraciones naturales dentro del enterramiento Ruru Chen et al. 2026

La investigación indicó que 179 de esos espacios funerarios pertenecían al pueblo Qin. El lugar se encuentra aproximadamente a dos kilómetros de la Gran Muralla Qin y estaba rodeado por estructuras defensivas fronterizas. Los especialistas consideran que funcionó como área funeraria para tropas militares y residentes locales. El recipiente apareció dentro de la sepultura identificada como M39.

Qué reveló el análisis químico de la cerveza Qin de 2300 años

Los especialistas aplicaron métodos de análisis químico y microscópico para determinar el contenido del líquido preservado. El trabajo utilizó espectroscopía FTIR, cromatografía líquida y estudio de microfósiles.

El examen identificó más de 2400 compuestos químicos y 24 clases de sustancias orgánicas. Entre ellas aparecieron aminoácidos, carbohidratos, ácidos grasos y elementos vinculados al sabor y la fermentación.

Los investigadores detectaron altas concentraciones de ácido láctico y ácido oxálico, junto con bajos niveles de ácido tartárico. Esa combinación permitió descartar que el líquido fuera agua infiltrada dentro del enterramiento. El estudio señaló que el contenido correspondía a una bebida alcohólica elaborada a base de cereales y no a vino de frutas.

Los ingredientes de la cerveza antigua: mijo, trigo, cebada y levaduras

El análisis microscópico permitió identificar mijo broomcorn, trigo y cebada como componentes principales. Además, hallaron 8571 células de levadura conservadas dentro del líquido.

Los autores explicaron que la presencia de levaduras y fitolitos sugiere el uso de “qu”, un fermento tradicional elaborado con granos o hierbas. El artículo sostuvo que esa técnica también aparece mencionada en antiguos textos chinos.

El recipiente apareció en una sepultura vinculada al pueblo Qin, cerca de antiguas fortificaciones fronterizas Ruru Chen et al. 2026

Los especialistas afirmaron que la combinación de mijo con trigo o cebada representa un método propio del pueblo Qin que todavía no había sido documentado en registros históricos. Los científicos indicaron además que la complejidad química de la bebida demuestra un conocimiento avanzado sobre fermentación y perfilado de sabores durante ese período histórico.

Antes de analizar el contenido, los arqueólogos ya sospechaban que la vasija guardaba una bebida alcohólica debido a su diseño. El objeto de bronce presentaba una abertura con forma de cabeza de ajo, un rasgo característico de la cultura Qin utilizado para almacenar alcohol entre los siglos V a. C. y III d. C.

El equipo explicó que este tipo de pieza se popularizó durante el período de los Reinos Combatientes y continuó en uso durante las dinastías Qin y Han.

Cómo una técnica de sellado preservó la bebida durante más de 2300 años

El trabajo científico indicó que los productores cerraron la botella mediante una técnica de doble capa. Primero colocaron tela sobre la abertura y luego aplicaron barro mezclado con materiales orgánicos.

Los autores señalaron que ese sistema de conservación también aparecía de manera frecuente en antiguos cementerios chinos. La investigación concluyó que la cantidad de bebida hallada dentro de una sepultura común sugiere que las técnicas avanzadas de fermentación no estaban restringidas a sectores de élite.