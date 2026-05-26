Trump gana la batalla contra el IRS: por qué él y sus hijos tendrán inmunidad frente a ciertos reclamos fiscales

A partir de una resolución impulsada por el Departamento de Justicia, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) no podrá continuar con determinadas auditorías fiscales existentes contra Donald Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric y la Trump Organization. Exfuncionarios tributarios explicaron que no existen antecedentes conocidos de una protección de este tipo concedida de manera permanente.

El acuerdo con el IRS que frenó la demanda multimillonaria de Trump

Según informó el Financial Times, el acuerdo se produjo como parte de la negociación para detener una demanda de 10.000 millones de dólares que Trump había presentado contra el IRS. La acción judicial fue iniciada en enero por el presidente, junto con sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, además de la empresa familiar.

Trump y sus hijos tendrán inmunidad frente a ciertas investigaciones del IRS BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El documento firmado por el fiscal general interino Todd Blanche estableció que el gobierno federal “libera, renuncia y exonera” a los demandantes respecto de cualquier reclamo existente incluido en el acuerdo. Además, el texto señala que las autoridades fiscales quedan “permanentemente impedidas” de continuar o reactivar esas acciones.

Como parte del acuerdo, el Departamento de Justicia anunció la creación de un fondo de US$1776 millones destinado a compensar a personas que consideren haber sido víctimas de lo que la administración denominó “weaponization” del gobierno federal.

De acuerdo con el reporte del medio, un portavoz del Departamento de Justicia aclaró posteriormente que la inmunidad se limita a las auditorías ya existentes. Es decir, el acuerdo no implica una prohibición absoluta para cualquier investigación futura, aunque sí bloquea de manera definitiva los expedientes fiscales que estaban abiertos al momento de la firma.

El funcionario explicó que el objetivo era evitar que, tras alcanzar un arreglo judicial, alguna de las partes pudiera reiniciar reclamos vinculados con hechos ya conocidos. Esa explicación, sin embargo, no frenó las críticas sobre el alcance del beneficio concedido al presidente y a su entorno.

La filtración de documentos fiscales que originó el conflicto entre los Trump y el IRS

La disputa entre Trump y el IRS se remonta a las filtraciones de información tributaria ocurridas entre 2019 y 2020. En esos años, un excontratista del organismo entregó declaraciones fiscales vinculadas al republicano a distintos medios de comunicación y organizaciones.

La Trump Organization sostuvo que esas divulgaciones constituyeron una violación ilegal de información confidencial y acusó al sistema tributario federal de haber fallado en proteger datos sensibles de la familia y de más de 500 entidades relacionadas con el conglomerado empresarial.

Voceros del Departamento de Justicia señalaron que la medida busca cerrar de manera permanente el litigio e impedir que las partes reabran disputas sobre hechos ya conocidos Alex Brandon - AP

En la explicación difundida tras el acuerdo, la compañía afirmó que el arreglo busca generar una “rendición de cuentas significativa” frente a lo que describió como una “falla sistémica” dentro del IRS. Para la empresa, la filtración expuso durante años documentación privada que nunca debió hacerse pública.

Expertos fiscales advierten que no hay antecedentes similares

Una de las críticas más fuertes provino de Danny Werfel, quien fue comisionado del IRS durante la presidencia de Joe Biden. El exfuncionario aseguró que no conoce precedentes en los que el organismo tributario haya aceptado renunciar de manera anticipada y permanente a revisar declaraciones fiscales previamente presentadas por una persona específica o una empresa determinada, según declaró al Financial Times.

Werfel sostuvo que el principio básico del sistema tributario estadounidense consiste en que las mismas normas deben aplicarse para todos los contribuyentes, sin importar si se trata del presidente de EE.UU. o de cualquier ciudadano común.