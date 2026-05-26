Krispy Kreme pagará hasta US$3500 a afectados por filtración de datos: quiénes pueden reclamar y cómo

La cadena estadounidense Krispy Kreme acordó un pago de US$1,62 millones para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos tras una filtración de datos ocurrida en noviembre de 2024 que impactó a más de 160 mil personas entre clientes y empleados. Los afectados podrán recibir hasta US$3500 bajo ciertas condiciones

Quiénes pueden recibir hasta US$3500 por la filtración de datos de Krispy Kreme

El acuerdo está dirigido a los integrantes de la denominada “Settlement Class”. Es decir, las personas en EE.UU. que fueron notificadas por Krispy Kreme sobre la “brecha de datos” de 2024.

Quienes no hayan recibido la notificación de la empresa no son elegibles para la compensación Krispy Kreme

Para optar por los pagos, es necesario cumplir con los criterios definidos en el acuerdo y presentar un formulario de reclamo dentro del plazo establecido. Quienes no hayan recibido la notificación de la empresa no son elegibles para la compensación.

Montos, tipos de compensación y plazo para reclamar

El escrito contempla diferentes niveles de compensación económica. Por un lado, quienes no puedan documentar pérdidas económicas concretas pueden acceder a un pago en efectivo estimado en alrededor de US$75, siempre que formen parte del grupo afectado.

Quienes acrediten daños financieros derivados de la brecha pueden reclamar reembolsos de hasta un máximo de US$3500 por persona Instagram/@krispykreme

Por otro lado, quienes acrediten daños financieros derivados de la brecha (como fraude, robo de identidad, gastos no reembolsados o tiempo invertido en resolver problemas), tendrán la posibilidad de reclamar reembolsos por montos mayores, hasta un máximo de US$3500 por persona.

Además de los pagos, el acuerdo incluye un año de monitoreo de crédito gratuito para todos los elegibles, con un código de activación incluido en el aviso de reclamo.

Para presentar el reclamo, los afectados deben completar un formulario en línea a través del sitio oficial del acuerdo o enviar la documentación por correo al administrador designado.

Para hacer el reclamo, se requiere un ID único y un PIN Captura de pantalla/krispy kreme data settlement

La fecha límite para presentar reclamos es el 22 de junio de 2026, mientras que el pago de las compensaciones se hará efectivo una vez que el tribunal otorgue la aprobación final del acuerdo.

Qué datos se expusieron y cómo sigue el caso

De acuerdo con los documentos del caso y la información difundida por NBC News, la brecha de seguridad de 2024 habría permitido el acceso no autorizado a datos personales sensibles.

Entre la información comprometida se encuentran nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social y, en algunos casos, información vinculada a cuentas financieras de los afectados.

El incidente dio lugar a una demanda colectiva en la que se cuestionó el nivel de protección de los sistemas de la compañía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.