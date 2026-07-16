EE.UU. califica de "paso importante" el plan de trabajo del gobierno y oposición en Venezuela

EE.UU. considera un "paso importante en el proceso de reconciliación política" el plan de trabajo del gobierno con parte de la oposición política en Venezuela, declaró este jueves el Departamento de Estado.

"Aplaudimos el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías para la participación política", indicó el comunicado.

Esas conversaciones se iniciarán en agosto, según anunció el martes el presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

"Los devastadores terremotos han puesto de relieve la urgencia de la unidad, el liderazgo responsable y las instituciones capaces de servir al pueblo venezolano", explicó el texto.

"Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos liderados por los venezolanos que generen avances concretos hacia una transición electoral pacífica y democrática", añadió.

Apenas unos días antes del doble sismo del 24 de junio en Venezuela, que ha dejado más de 4800 muertos, la dirigente opositora exiliada Dinorah Figuera viajó a Caracas para mantener reuniones con representantes de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Rodríguez gobierna bajo presión de EE.UU. desde enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico.

Durante su visita relámpago, Figuera, que cuenta con el respaldo de Washington, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, y también con dirigentes opositores.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el exilio desde finales del año pasado, no se ha referido a los avances de Figuera iniciados el mes pasado.

Machado, que salió clandestinamente del país en diciembre para ir a Oslo a recoger su galardón, quiere volver a Venezuela tras los sismos, pero sus intentos han sido frustrados hasta ahora.

EE.UU. no obstruye el regreso de Machado a Venezuela, pero deben reunirse las condiciones adecuadas, declaró este miércoles Luis Mendez, subsecretario adjunto para América Latina.