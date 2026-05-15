EE.UU. cancela el envío de 4.000 soldados a Polonia

Estados Unidos canceló el despliegue previsto de 4.000 soldados en Polonia, confirmaron el viernes altos mandos del Ejército

Washington reorganiza sus fuerzas desplegadas en Europa después de anunciar que retiraría miles de soldados de Alemania

El jefe del Comando Europeo de Estados Unidos "recibió las instrucciones de la reducción de fuerzas", dijo el general Christopher LaNeve, jefe interino del Ejército, durante una audiencia en el Congreso

Algunos elementos de la unidad ya habían sido enviados al extranjero y su equipo estaba en tránsito, según el general, quien señaló que la orden de cancelar el despliegue procedía de la oficina del secretario de Defensa, Pete Hegseth

A inicios de mes, el Pentágono anunció que Estados Unidos retiraría 5.000 soldados de Alemania

El presidente Donald Trump ha amenazado con reducir drásticamente el número de tropas estadounidenses en Alemania y otros aliados europeos por la falta de apoyo en la guerra en Medio Oriente

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sugirió el viernes que la cancelación del envío podría estar relacionada con el retiro de tropas de Alemania

"Si se envía a Polonia una brigada distinta de la inicialmente prevista —quizá la de Alemania— y 5.000 soldados salen de Alemania hacia Polonia (...) no habrá ningún cambio en las garantías de seguridad", dijo a periodistas