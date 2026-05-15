Después de Maduro, Raúl Castro: revelan la imputación que EE.UU. haría contra el exlíder del régimen cubano

La posibilidad de que Estados Unidos avance judicialmente contra Raúl Castro volvió a tensar la relación con el régimen cubano y encendió las alarmas en La Habana. A sus 94 años, el exmandatario y hermano de Fidel Castro quedó en el centro de una investigación vinculada con el derribo de avionetas de la organización anticastrista Brothers to the Rescue en 1996.

Qué cargos analiza presentar EE.UU. contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996

De acuerdo con información publicada por CBS News, funcionarios estadounidenses familiarizados con el caso aseguraron que el gobierno de Donald Trump avanzó hacia la presentación de cargos contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el ataque aéreo ocurrido hace 30 años.

Informes de la OEA sostienen que el ataque ocurrió en espacio aéreo internacional, sin advertencia previa y contra aeronaves desarmadas que buscaban balseros JUAN BARRETO - AFP

La acusación todavía debería ser aprobada por un gran jurado, pero las fuentes de CBS News indicaron que el expediente ya avanzó dentro del sistema judicial federal.

El eje de la futura imputación se centra en el derribo de dos avionetas Cessna operadas por Brothers to the Rescue, una organización integrada por exiliados cubanos que realizaba misiones de búsqueda de balseros en el estrecho de Florida. Las aeronaves fueron abatidas en febrero de 1996 por un avión militar MiG-29 cubano, en un episodio que provocó un conflicto diplomático entre Washington y La Habana.

Según reconstruyó CBS News, el ataque dejó cuatro víctimas fatales y generó una inmediata condena internacional. Un informe de la Organización de los Estados Americanos concluyó que los aviones fueron derribados fuera del espacio aéreo cubano y sostuvo que Cuba violó el derecho internacional al disparar sin advertencia previa y sin demostrar que existiera una amenaza inmediata.

Cómo impacta la caída de Maduro en la presión de Trump sobre Cuba

La ofensiva judicial contra Raúl Castro aparece en medio de una creciente presión de la administración Trump sobre el gobierno cubano. En los últimos meses, la Casa Blanca endureció su postura hacia La Habana con nuevas amenazas económicas y sanciones dirigidas especialmente contra países y empresas que exportan petróleo a la isla.

El mensaje de Trump sobre Cuba

Fox News remarcó que las restricciones estadounidenses impactaron directamente sobre el abastecimiento energético cubano, lo que provocó mayores dificultades de suministro, cortes de electricidad y problemas de combustible. En paralelo, Trump incrementó su retórica contra el régimen y hasta llegó a mencionar públicamente la posibilidad de una “toma amistosa” de Cuba.

El endurecimiento de la estrategia estadounidense se aceleró luego de la caída del líder venezolano Nicolás Maduro, un aliado histórico del gobierno cubano.

Según la información difundida por CBS News, la presión sobre La Habana comenzó a intensificarse en enero, después de que militares estadounidenses removieran a Maduro del poder y lo trasladaran a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Qué ocurrió con las avionetas de Brothers to the Rescue en 1996

El caso que ahora amenaza judicialmente a Raúl Castro se remonta a febrero de 1996. En aquel momento, las avionetas de Brothers to the Rescue participaban de operaciones de asistencia y localización de cubanos que intentaban abandonar la isla en balsas improvisadas.

Las aeronaves fueron interceptadas y destruidas por un MiG-29 cubano. El hecho causó conmoción internacional y motivó una dura respuesta del entonces presidente estadounidense Bill Clinton, quien condenó el ataque “en los términos más enérgicos”.

Las autoridades cubanas defendieron históricamente la acción militar. El régimen sostuvo que los aviones habían violado el espacio aéreo de Cuba y que el grupo buscaba ejecutar actos de sabotaje contra infraestructura de la isla.

En aquel momento, Fidel Castro era el máximo líder cubano, mientras que Raúl Castro se desempeñaba al frente de las Fuerzas Armadas. Según recordó CBS News, el fallecido líder declaró años atrás al programa “CBS Evening News” que las fuerzas militares actuaron bajo sus “órdenes generales” para impedir incursiones aéreas sobre el país caribeño.

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Qué habló el director de la CIA con funcionarios cubanos en La Habana

Uno de los elementos que más repercusión generó en Washington y La Habana fue la reciente visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba. De acuerdo con Fox News, el funcionario mantuvo reuniones de alto nivel con representantes del Ministerio del Interior cubano en medio de las negociaciones y tensiones bilaterales.

Entre los participantes del encuentro estuvieron Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito” y nieto del exlíder cubano; el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas; y autoridades vinculadas a los servicios de inteligencia de la isla.

Según un funcionario de la CIA citado por Fox News, Ratcliffe transmitió personalmente un mensaje de Trump: Estados Unidos está dispuesto a mantener conversaciones serias sobre economía y seguridad, aunque solo si Cuba implementa “cambios fundamentales”.