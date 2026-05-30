EEUU celebra unas conversaciones "productivas" entre mandos militares de Israel y Líbano

Altos mandos militares de Israel y Líbano mantuvieron el viernes en Washington unas conversaciones "productivas", informó un funcionario estadounidense, quien añadió que la reunión complementará las próximas discusiones diplomáticas

"Hoy en el Pentágono recibí a delegaciones militares de Israel y Líbano para la vía de seguridad que respalda las conversaciones de paz en curso entre sus dos países", afirmó en X Elbridge Colby, el segundo al mando del Pentágono

Colby no hizo mención del debilitado alto el fuego vigente en el Líbano, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó el viernes que el ejército se había adentrado más en el Líbano en paralelo a sus intensos bombardeos

El presidente libanés Joseph Aoun afirmó al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que una tregua era "el paso obligado" para cualquier avance en las negociaciones

La reunión tiene lugar en plena negociación entre Estados Unidos e Irán, que quiere incluir el frente libanés del conflicto en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio

Estados Unidos acogerá la próxima semana una nueva serie de conversaciones entre Israel y el Líbano