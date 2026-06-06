EE.UU. concede visas para el Mundial al equipo iraní mientras nuevos ataques sacuden el Golfo

Los jugadores de la selección de fútbol de Irán obtuvieron el viernes sus visas estadounidenses para disputar el Mundial 2026, en un momento en el que, sin embargo, Washington y Teherán volvieron a intercambiar ataques en el Golfo.

El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, y el Departamento de Estado anunciaron que les fueron otorgados visados a los futbolistas iraníes y al "personal de apoyo necesario" para ingresar al país norteamericano.

Allí el equipo de la república islámica deberá disputar sus tres partidos de la primera ronda del campeonato, celebrado en conjunto con México y Canadá.

Sin embargo, la agencia iraní Fars reportó que los permisos para "más de 10 miembros del personal de apoyo" deportivo y médico fueron rechazados, al igual que el del presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, un excomandante de los Guardianes de la Revolución.

Irán fue el primer país en clasificarse al Mundial, pero su participación quedó en duda tras el inicio de la guerra que desataron los ataques de Israel y Estados Unidos contra el país el 28 de febrero.

Las incertidumbres sobre la obtención de visados obligaron a la selección a trasladar su campamento base de Tucson (Arizona) a Tijuana, en México, adonde debe llegar el domingo.

Pocas horas después de confirmar que acogerían a los futbolistas, Washington anunció nuevos ataques contra Irán, a pesar además de un alto el fuego que, en teoría, está en vigor desde el 8 de abril.

El ejército estadounidense derribó "cuatro drones (...) lanzados en dirección al estrecho de Ormuz", que "representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional", escribió en la red social X el Comando Militar para Oriente Medio (Centcom).

"Las fuerzas estadounidenses luego atacaron sitios de radares de vigilancia costeros en Goruk y en la isla Qeshm para defenderse contra próximos ataques", agregó.

- Kuwait y Baréin atacados -

Según los Guardianes de la Revolución, citados por la televisión estatal iraní Irib, dos torres de comunicaciones fueron alcanzadas en Sirik y en Qeshm, isla que ya había sido atacada el martes por el ejército estadounidense.

En represalia, ese ejército ideológico iraní afirmó haber lanzado misiles balísticos contra la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, donde están estacionados aviones estadounidenses, y contra el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Baréin.

Periodistas de la AFP en ambos países afirmaron haber escuchado explosiones, especialmente cerca del aeropuerto de Kuwait, donde un ataque atribuido a Irán dejó un muerto y unos 60 heridos el miércoles.

Desde el alto el fuego del 8 de abril, las hostilidades habían cesado prácticamente entre Estados Unidos e Irán.

Pero se reanudaron en los últimos días, en particular en torno a Ormuz, vía marítima estratégica para los hidrocarburos bloqueada por Teherán.

Los Guardianes iraníes afirmaron el sábado por la mañana, a través de Irib, que cuatro petroleros habían intentado cruzar el estrecho "ilegalmente", pero que uno había sido "detenido" y que los demás habían dado media vuelta.

El asesor militar del líder supremo iraní, Mohsen Rezai, advirtió en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que "las negociaciones están en un punto muerto".

Hizo un llamado al presidente estadounidense, Donald Trump, para que "salga" de ese impase desbloqueando los 24.000 millones de dólares de fondos iraníes en el extranjero que están congelados por sanciones estadounidenses.

- Líbano advierte a Irán -

En otro de los frentes más activos de la guerra, Israel sigue bombardeando el sur de Líbano, donde se registraron cinco nuevos muertos el viernes, según el Ministerio de Salud.

Los dirigentes libaneses advirtieron el viernes a Irán que dejara de interferir en los asuntos de su país, ante el fracaso de una nueva tregua anunciada por Washington entre Israel y el movimiento chiita Hezbolá, apoyado por Teherán.

"Este no es su país, es el nuestro (...) No tienen por qué intervenir en nuestro país", lanzó el presidente libanés, Joseph Aoun, dirigiéndose a la república islámica.

"Según las declaraciones de Aoun, se podría pensar que es Irán quien ha ocupado una quinta parte de Líbano, ha desplazado a una cuarta parte de los libaneses y bombardea su país a diario", respondió en X el canciller iraní, Abás Araqchi.

"Si Líbano hubiera sido moneda de cambio para Irán, habríamos llegado a un acuerdo hace mucho tiempo. Salve a Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente", añadió.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra regional a principios de marzo, al atacar a Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en los primeros ataques israeloestadounidense.

Los ataques israelíes contra Líbano han causado más de 3.560 muertos desde el inicio del conflicto, según el último balance de las autoridades. Por parte israelí, 27 soldados y un contratista civil han fallecido.