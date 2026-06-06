El FBI lanza una nueva lista de los “más buscados”

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) anunció una nueva lista de los presuntos delincuentes “más buscados” por fraude, en un comunicado sobre un caso ocurrido en el sector de la salud en Ohio. En la nómina aparecen acusados de distintos delitos por los que el organismo ofrece una recompensa de 150 mil dólares.

Nueva lista del FBI: quiénes son los estafadores más buscados en EE.UU.

En su página web oficial, el FBI anunció el 4 de junio la creación de la lista de los estafadores más buscados junto con el anuncio sobre el fraude en el sector de la salud en Ohio. En este caso, el gobierno avanzó con el desmantelamiento de varias empresas de atención médica y la acusación contra cuatro personas que presuntamente robaron fondos públicos de Medicaid.

El FBI difundió la lista junto con un anuncio sobre el fraude en el sector de la salud en Ohio AP Foto/Jacquelyn Martin

“Es la victoria más reciente en la guerra total de la administración Trump contra los estafadores”, declaró el director del FBI, Kash Patel. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, se incautaron siete cuentas bancarias por un valor de US$600 mil y 14 vehículos.

Todos los activos proceden presuntamente del robo de “valiosos recursos de atención médica comunitaria a estadounidenses que los necesitaban”. Además, Patel sostuvo que la lista incluye a “algunos de los presuntos peores delincuentes que robaron millones de dólares de los contribuyentes”.

El FBI compartió la lista de los más buscados de EE.UU. por fraude y ofreció una recompensa de US$150 mil por información que conduzca al arresto y la condena FBI

Qué delitos les atribuye el FBI a los ocho acusados por fraude

De acuerdo con la página de la agencia federal, la lista de los “más buscados” incluye a las siguientes personas:

Rodney Dean Allen : entre 2016 y 2017, ideó un plan para estafar a los clientes de su empresa de corretaje, KA Investments, LLC y obtener su dinero mediante falsas pretensiones y promesas. Afirmó que las cuentas tenían un rendimiento excepcional, cuando en realidad se apropiaba de los depósitos para su uso personal. Está acusado de fraude electrónico.

: entre 2016 y 2017, ideó un plan para estafar a los clientes de su empresa de corretaje, KA Investments, LLC y obtener su dinero mediante falsas pretensiones y promesas. Afirmó que las cuentas tenían un rendimiento excepcional, cuando en realidad se apropiaba de los depósitos para su uso personal. Está acusado de fraude electrónico. Christopher Burns : es buscado por su presunta participación en un esquema de fraude postal en Georgia. Supuestamente estafó a decenas de víctimas por al menos US$10 millones.

: es buscado por su presunta participación en un esquema de fraude postal en Georgia. Supuestamente estafó a decenas de víctimas por al menos US$10 millones. John Michael Dimitrion : junto con su esposa, Julieanne Baldueza, fueron acusados en febrero de 2009 por fraude hipotecario. Se declararon culpables de operar un esquema en el que utilizaron sus empresas para convencer a propietarios con dificultades económicas de que entregaran sus casas con la promesa de mejorar su situación financiera.

: junto con su esposa, Julieanne Baldueza, fueron acusados en febrero de 2009 por fraude hipotecario. Se declararon culpables de operar un esquema en el que utilizaron sus empresas para convencer a propietarios con dificultades económicas de que entregaran sus casas con la promesa de mejorar su situación financiera. Julieanne Baldueza Dimitrion.

Said Abdullahi Ereg: es buscado por su presunta participación en un esquema de estafas que explotó el Programa Federal de Nutrición Infantil durante la pandemia de COVID-19. Los involucrados obtuvieron, malversaron y lavaron millones de dólares de fondos del programa destinados a reembolsos por el costo de servir comidas a niños necesitados. Está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero.

es buscado por su presunta participación en un esquema de estafas que explotó el Programa Federal de Nutrición Infantil durante la pandemia de COVID-19. Los involucrados obtuvieron, malversaron y lavaron millones de dólares de fondos del programa destinados a reembolsos por el costo de servir comidas a niños necesitados. Está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Herbert Leon Kimble: participó en una conspiración de estafas sanitarias a gran escala dirigida al sistema Medicare mediante la comercialización y distribución indebidas de equipos médicos duraderos. Dirigió una sofisticada red de centros de llamadas. Su empresa fraudulenta de atención médica generó más de US$1200 millones en cargos.

participó en una conspiración de estafas sanitarias a gran escala dirigida al sistema Medicare mediante la comercialización y distribución indebidas de equipos médicos duraderos. Dirigió una sofisticada red de centros de llamadas. Su empresa fraudulenta de atención médica generó más de US$1200 millones en cargos. Elaine Angene Escoe: buscada por su presunta participación en una conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un plan para obtener fraudulentamente más de US$32 millones en fondos federales de ayuda por COVID-19.

buscada por su presunta participación en una conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un plan para obtener fraudulentamente más de US$32 millones en fondos federales de ayuda por COVID-19. Michael Lizaso Marasigan: junto con cómplices, habría estafado a los clientes del bingo Hafa Adai del Guam Shrine Club al hacerles creer falsamente que sus fondos se usarían para transportar niños al Hospital Shriners para Niños en Hawái para recibir atención médica. La operación del negocio ilegal de apuestas y el esquema de fraude de los acusados ​​generó al menos US$34 millones. Es buscado por una presunta violación de libertad condicional.

Recompensas del FBI: cuánto ofrece por datos sobre los buscados por fraude

En cada uno de los perfiles, el FBI indica que ofrece una recompensa de hasta US$150 mil por información que conduzca al arresto y la condena de los implicados.

La nueva lista del FBI sobre los "más buscados" por fraude

A su vez, debajo del historial de algunos de los acusados de estafas, como es el caso de Elaine Angene Escoe, se puede leer una advertencia en color rojo que asegura que “debe considerarse riesgo de fuga”.