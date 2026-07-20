EE.UU. condena la acción "peligrosa" de China en incidente marítimo con Filipinas

Washington condenó el lunes lo que calificó como una acción "peligrosa y agresiva" por parte de China, cuyos efectivos están acusados de haber herido a un marinero filipino en un banco de arena del disputado mar de China Meridional.

"Estados Unidos condena las acciones peligrosas y agresivas de China contra el personal de la marina filipina (...), en el mar de China Meridional, el 20 de julio de 2026, y pide a China que cese de inmediato su conducta desestabilizadora", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Las fuerzas armadas acusaron a la Guardia Costera china de golpear con una porra a un marinero filipino cuando se acercaban a un buque encallado que desde hace mucho tiempo sirve como guarnición filipina en las aguas en disputa.

Filipinas dijo en un comunicado que una embarcación semirrígida china con ocho hombres a bordo había rodeado y tomado fotos y videos del BRP Sierra Madre, que se encuentra en el conflictivo banco de arena Second Thomas, en el archipiélago de las islas Spratly.

Pekín reclama la soberanía sobre casi la totalidad del mar de China Meridional, un importante cruce de rutas marítimas comerciales, y se ha enfrentado con frecuencia a embarcaciones filipinas en la zona.