EE.UU. confirma el segundo caso de un parásito devastador para el ganado

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó el viernes la detección en Texas de un segundo caso de un parásito devastador para el ganado.

A comienzos de la semana se había detectado un primer caso que desencadenó una carrera contra el tiempo para frenar su propagación.

El departamento "ha confirmado un segundo caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de un mes en el condado de Zavala, Texas, a unos 9 kilómetros del primer caso", escribió en X una cuenta gubernamental dedicada al monitoreo del parásito.

Estados Unidos había erradicado el parásito en 1966, hasta un brote en el sur de Florida en 2017.

El gusano fue detectado el miércoles cerca de la frontera con México, un resurgimiento que inquieta a los ganaderos estadounidenses.

El insecto es un tipo de mosca cuyas larvas se alimentan de la carne de animales y causan lesiones severas y potencialmente mortales. Puede afectar al ganado, así como a animales salvajes, mascotas y humanos.

Luego del anuncio del primer caso, las autoridades anunciaron varias medidas, incluida la creación de una zona de cuarentena de 20 kilómetros alrededor de la granja donde se detectó el primer caso.

Según el Departamento de Agricultura, la lucha contra el parásito podría costar 1800 millones de dólares solo en Texas.