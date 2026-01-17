EEUU confirma muerte de un mexicano bajo custodia del ICE

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó este viernes la muerte de un ciudadano mexicano que tenía bajo custodia en el estado de Georgia.

El hombre, identificado por el ICE como Heber Sanchez Domínguez, de 34 años, fue hallado "inconsciente" en una celda del centro de detención Robert A. Deyton.

"La causa de muerte está siendo investigada", informó la agencia de inmigración en un comunicado.

De acuerdo con ICE, Sanchez llevaba seis días bajo su custodia y esperaba una audiencia ante una oficina del Departamento de Justicia.

El personal médico lo encontró de madrugada, "colgando del cuello e inconsciente", informó el ICE. Tras intentar maniobras para salvarle la vida, lo transfirieron a un hospital, donde fue declarado muerto una hora más tarde.

El ICE afirmó que había sido arrestado en el condado de Richmond, Georgia, por conducir sin licencia.

La cancillería de México había pedido el jueves esclarecer las circunstancias de su muerte.

El consulado de México en Atlanta dijo que estaba colaborando "para que la investigación se realice de manera pronta y transparente" y que mantenía contacto con los familiares.

El 2025 fue el año más mortal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 30 personas murieron mientras se encontraban retenidas en centros de detención de inmigrantes. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de la agencia.

Los operativos de ICE durante el gobierno de Donald Trump han estado en el foco de atención desde la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, a manos de un agente en Mineápolis el 7 de enero, lo que desató protestas en todo el país.