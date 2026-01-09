EEUU decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela, dice Trump

Estados Unidos decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela y hará de intermediario entre ellas y el gobierno del país sudamericano, declaró este viernes el presidente Donald Trump.

"Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar [en Venezuela], vamos a cerrar el acuerdo", dijo Trump al recibir a más de una veintena de representantes de empresas de este sector en la Casa Blanca.

"Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela", advirtió el mandatario republicano.

"Y tendrán total seguridad. Una de las razones por las que no podían trabajar [en Venezuela] es que no tenían garantías. Pero ahora tienen seguridad total", enfatizó Trump.

El mandatario había decretado sanciones contra el crudo venezolano en 2019, durante su primer mandato.

El gobierno Trump instauró también una recompensa inicial de US$15 millones contra el ahora derrocado presidente Nicolás Maduro, que luego bajo la presidencia de Joe Biden aumentó a US$25 millones.

El año pasado esa recompensa se elevó a US$50 millones. Estados Unidos logró capturar a Maduro y a su esposa el pasado 3 de enero, en una operación militar que sacudió al mercado petrolero.

La pareja fue trasladada inmediatamente a Nueva York para enfrentar un proceso por narcotráfico y otros cargos.