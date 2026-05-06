Murió Ted Turner, fundador de CNN y pionero de los canales de noticias de 24 horas

‌NUEVA YORK.– El empresario y magnate de los medios Ted Turner murió este miércoles a los 87 años en su casa cerca de Tallahassee, Florida, según informó CNN y confirmó un comunicado de Turner Enterprises. Visionario de la televisión, fue el creador de la primera cadena de noticias las 24 horas, que transformó la forma de informar a nivel global.

Phillip Evans, vocero de la familia, confirmó el fallecimiento. El magnate de los medios de comunicación estaba rodeado de su familia en el momento de su muerte y aunque aún se desconocen las causas de su muerte, en 2018 había anunciado que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo.

Turner se convirtió en una de las figuras más poderosas de los medios de comunicación y el entretenimiento estadounidenses Archivo

El presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió al fallecimiento del magnate televisivo, donde calificó a su amigo como “uno de los mejores de todos los tiempos”.

A su vez, aprovechó la oportunidad para criticar a los nuevos dueños de CNN y reprochar la deriva “woke” del canal. Aseguró que la venta de la cadena lo afectó profundamente, al considerar que la nueva conducción “destruyó” su creación al alejarla de sus valores. Trump expresó además su deseo de que los actuales propietarios puedan devolverle su “credibilidad y gloria” originales, y destacó su relación personal con el empresario: “Era un amigo. Cada vez que lo necesitaba, estaba ahí, siempre dispuesto a luchar por una buena causa”.

President Donald J. Trump on the passing of Ted Turner: pic.twitter.com/OwIwl58CRT — The White House (@WhiteHouse) May 6, 2026

Turner expandió su imperio mediático a partir de CNN con la creación de señales derivadas como CNN Headline News y CNN International, que ampliaron el alcance informativo tanto dentro de Estados Unidos como a escala global. En tanto, consolidó su presencia en la televisión por cable con la “superestación” TBS —pionera en distribuir su señal vía satélite a todo el país— y el lanzamiento de TNT, orientado al entretenimiento. Ambas señales, junto con otros contenidos de cine, series y animación, llegaron a millones de hogares y redefinieron el negocio televisivo en una etapa de fuerte transformación tecnológica.

Empresario de perfil audaz, Turner se caracterizó por asumir riesgos que muchos de sus contemporáneos consideraban excesivos. Invirtió millones de dólares en proyectos innovadores que combinaban cable y satélite cuando la industria aún desconfiaba de ese modelo, y se enfrentó abiertamente a las grandes cadenas tradicionales. En más de una ocasión estuvo al borde de la quiebra, especialmente en sus incursiones en Hollywood y en la expansión de sus señales, pero logró sobreponerse y consolidarse como uno de los magnates más influyentes del sector, al frente de un conglomerado que abarcaba noticias, deportes y entretenimiento.

Ted Turner tenía proyectos empresariales en la Argentina Archivo

Su irrupción en la televisión había comenzado en la década de 1970, tras hacerse cargo de la empresa de publicidad exterior de su padre. A partir de allí adquirió emisoras de radio y, en 1970, compró un canal cerca de la quiebra en Atlanta, desde donde empezó a experimentar con programación alternativa, como la emisión de películas clásicas y comedias. El verdadero salto llegó en 1976, cuando decidió distribuir esa señal a través de satélite, convirtiéndola en la primera “superestación” de alcance nacional.

Esa idea se concretó el 1 de junio de 1980 con el lanzamiento de CNN, una apuesta inédita que en sus inicios enfrentó escepticismo y críticas por fallas técnicas y editoriales. Sin embargo, la cadena terminó por consolidarse y alcanzar reconocimiento mundial, especialmente durante la Guerra del Golfo a comienzos de los años 90, cuando su cobertura en vivo marcó un punto de inflexión en la forma de narrar los conflictos internacionales. La posibilidad de acceder a información en tiempo real transformó para siempre el consumo de noticias y posicionó a CNN como una referencia global.

A lo largo de su carrera, Turner también incursionó en el deporte, adquiriendo equipos como los Atlanta Braves y los Atlanta Hawks, en parte para asegurar contenidos televisivos y en parte por interés personal.

Turner estuvo casado con Jane Fonda Jim Smeal - Ron Galella Collection

Algunos sugieren que su dolorosa infancia habría forjado esa personalidad irreverente que lo caracterizaba. Turner tenía apenas 24 años cuando su padre se suicidó de un disparo en el baño de la planta alta de la casa familiar cerca de Savannah.

Su estilo directo, provocador y a menudo polémico le valió tanto críticas como admiración. Apodado “La boca del sur”, fue conocido por sus declaraciones controvertidas, su vida personal agitada —incluido su matrimonio con la actriz Jane Fonda— y una personalidad que combinaba excentricidad, carisma y una fuerte intuición para los negocios. Él mismo confesó ser un esposo y padre ausente, para quien la familia era una prioridad menor que los negocios y la navegación.

En el plano político, sostuvo posiciones a menudo contradictorias: si bien se definía como republicano conservador y mantenía vínculos con sectores religiosos, también cultivó relaciones con líderes como Fidel Castro y Vladimir Putin y expresó opiniones favorables hacia el modelo chino, lo que generó controversias.

Con el tiempo, vendió sus compañías a Time Warner y se retiró de la gestión empresarial, aunque siguió vinculado simbólicamente a CNN, a la que siempre consideró el mayor logro de su vida.

Como una de las figuras más importantes de la historia de los medios de comunicación, supervisó un vasto imperio de canales de noticias, deportes y entretenimiento por cable SAUL LOEB - AFP

Con intereses y ambiciones que trascendían la industria televisiva, Turner también se destacó como uno de los mayores terratenientes privados del hemisferio occidental. Llegó a poseer más de dos millones de acres distribuidos desde Montana hasta la Argentina, territorios que utilizó en gran medida para la preservación de la flora y la fauna en peligro de extinción. Apasionado de la caza, se convirtió en un referente para los ecologistas al comprar hectáreas de tierras vírgenes y ranchos, que luego destinó a reservas naturales.

Su actividad filantrópica fue igualmente significativa. Financió iniciativas y fundaciones dedicadas a combatir la proliferación de armas nucleares, donó mil millones de dólares a las Naciones Unidas y apoyó diversas causas globales, entre ellas el control de la población, el desarrollo de energías renovables como la solar y la condonación de la deuda de países en desarrollo.

Agencia AP y diarios The Washington Post y The New York Times