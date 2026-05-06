Trump sortea una primera prueba en comicios estatales a meses de las elecciones de medio término

PHOENIX, Estados Unidos.– A medida que se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente norteamericano, Donald Trump, sorteó una primera prueba en elecciones el martes en los estados de Indiana, Ohio y Michigan.

Sin embargo, aunque las victorias confirmaron la preeminencia de Trump en el Partido Republicano, el impulso de cara a los comicios de noviembre parece ser de los demócratas.

El senador estatal republicano Spencer Deery afuera de un centro de votación durante una elección primaria en West Lafayette, Indiana Cara Penquite - FR172374 AP

La mayor prueba del poder de Trump se dio en Indiana, donde respaldó a candidatos que se presentaban contra siete senadores estatales republicanos en funciones que habían rechazado en diciembre los planes de redistribución de distritos del magnate. Cinco de los candidatos del presidente ganaron con la ayuda de un financiamiento poco habitual para este tipo de contiendas.

Mientras tanto, en Michigan, un demócrata ganó con comodidad una carrera por el Senado estatal en un distrito bisagra, el más reciente de una serie de triunfos demócratas en “elecciones especiales”, que es como se conocen en Estados Unidos a los comicios que se realizan cuando un escaño queda vacante de manera repentina, ya sea por fallecimiento o por renuncia.

Un votante deposita su boleta en un centro de votación en West Lafayette, Indiana Cara Penquite - FR172374 AP

En Ohio, por su parte, las primarias definieron candidatos para dos contiendas de gran relevancia nacional.

Estas son algunas conclusiones de las elecciones del martes.

Trump mantiene su influencia

Trump apuntó contra siete senadores estatales republicanos en Indiana que se opusieron a su plan para redibujar los límites de los distritos congresionales con el objetivo de ayudar al Partido Republicano a ganar bancas en la Cámara de Representantes. Su intervención, en gran medida, dio resultados.

Grupos aliados al presidente gastaron más de 8,3 millones de dólares en publicidad, una inyección extraordinaria de dinero en contiendas que por lo general tienen bajo perfil.

Cinco de los aspirantes respaldados por Trump ganaron. Un titular del cargo logró imponerse. Una séptima contienda seguía demasiado ajustada como para definirse la noche del martes.

Electores hacen fila en un centro de votación en Lafayette, Indiana Cara Penquite - FR172374 AP

Estas elecciones pusieron a prueba el control duradero de Trump sobre su partido, en un contexto en el que los republicanos se muestran cada vez más inquietos ante las elecciones de mitad de término.

Al imponerse en la mayoría de esas contiendas, Trump envió una señal a los republicanos de todo el país de que aún pueden ser desplazados de sus cargos si se distancian de él, incluso cuando su popularidad parece estar en retirada. Y le demostró al propio presidente que todavía puede amenazar de manera creíble a los republicanos que lo desafíen.

Una votante deposita su boleta en una cabina de votación en Columbus, Indiana Obed Lamy - AP

Los senadores estatales que fueron blanco de Trump representan distritos que él ganó en 2024, en su mayoría por márgenes de 20 puntos porcentuales o más.

“Noche histórica para Indiana, ya que los republicanos estuvieron conmigo y con el presidente Trump para nominar a grandes conservadores”, escribió en redes sociales el gobernador republicano Mike Braun, quien respaldó a los candidatos apoyados por el presidente.

La pulseada por Ohio

La primaria del estado fue el preludio de la verdadera contienda. Aunque Ohio se ha vuelto cada vez más conservador, los demócratas creen que su camino de regreso a la mayoría en el Senado de Estados Unidos pasa por este estado.

Están depositando sus esperanzas en el exsenador Sherrod Brown, quien perdió el otro escaño de Ohio en el Senado frente a Bernie Moreno en 2024. Brown ganó con facilidad la nominación demócrata el martes y se enfrentará al senador republicano Jon Husted, quien fue designado el año pasado para cubrir la vacante que se generó cuando JD Vance se convirtió en vicepresidente.

El candidato republicano a gobernador de Ohio Vivek Ramaswamy junto a su familia tras ganar la nominación de su partido para gobernador en Columbus Carolyn Kaster - AP

La contienda es una elección especial para completar los dos últimos años del mandato de Vance.

Brown ha tenido históricamente un desempeño mejor en Ohio que los candidatos presidenciales demócratas, incluso a medida que el estado se inclinaba hacia la derecha. Incluso en 2024, cuando la demócrata Kamala Harris perdió Ohio frente a Trump por 11 puntos, Brown cayó por menos de 4 puntos.

El candidato demócrata a senado por Ohio Sherrod Brown durante un acto de campaña Sue Ogrocki - AP

En la campaña para gobernador, el republicano Vivek Ramaswamy capitalizó su reconocimiento nacional, sus vínculos con la industria tecnológica y su alianza con Trump para lograr una recaudación récord. En gran medida ignoró a su rival republicano, Casey Putsch, y centró sus actos y anuncios televisivos en la elección general, imponiéndose con claridad en la primaria.

Ramaswamy se enfrentará a Amy Acton, exdirectora de salud pública de Ohio, quien se presentó sin oposición para la nominación demócrata. Acton tuvo un papel clave en la respuesta del estado a la pandemia de COVID-19.

Otro giro importante para los demócratas

Las elecciones especiales se han inclinado casi de manera general hacia los demócratas desde que Trump volvió a la Casa Blanca, y la tendencia continuó el martes en el centro de Michigan.

El demócrata Chedrick Greene ganó un escaño en el Senado estatal en un distrito muy parejo, donde Kamala Harris superó a Trump por menos de 1 punto en 2024.

El candidato demócrata por el Distrito 35 del Senado, Chedrick Greene, en Saginaw, Michigan Paul Sancya - AP

Es solo una elección especial a meses de las legislativas de mitad de mandato, pero en un estado clave como Michigan, todas las señales políticas se analizan con lupa. El estado tendrá una de las principales contiendas por el Senado federal este noviembre y es decisivo en las elecciones presidenciales.

La elección también tiene una importancia adicional: la victoria de Greene le otorga a los demócratas una mayoría firme en el Senado estatal, mientras que un triunfo republicano habría dejado a la cámara empatada 19–19.

El candidato demócrata por el Distrito 35 del Senado, Chedrick Greene, se toma una selfie con simpatizantes en Saginaw, Michigan Paul Sancya - AP

El escaño había estado vacante durante más de un año, desde que la demócrata Kristen McDonald Rivet renunció para asumir un puesto en el Congreso.

Los demócratas están mostrando una fortaleza inesperada en elecciones especiales y en comicios fuera de calendario en todo el país, ganando contiendas en lugares imprevistos y reduciendo significativamente la brecha incluso cuando no logran imponerse.

No hay garantía de que la tendencia se mantenga hasta las elecciones de mitad de mandato, cuando la participación será mucho mayor, pero aun así ha revitalizado a los demócratas y ha inquietado a los republicanos preocupados por conservar sus mayorías en el Congreso.

Agencia AP y diario The New York Times