EE.UU. denuncia la detención arbitraria de un estadounidense en China

EE.UU. calificó el jueves de arbitraria la detención de uno de sus ciudadanos acusado de espionaje en China y pidió su liberación, así como la de otro estadounidense, a un mes de la visita a Washington del presidente chino Xi Jinping.

El secretario de Estado Marco Rubio "ha determinado que el ciudadano estadounidense Min Zin ha sido detenido arbitrariamente", declaró en un comunicado el subsecretario Dylan Johnson.

"Ahora hay dos ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en China: el señor Zin y el doctor Youlin Chen", añadió.

Min Zin es analista en un centro de investigación especializado en Birmania ISP-M. Fue arrestado el 3 de junio en la provincia de Yunnan (suroeste), donde debía participar en una conferencia a invitación del gobierno chino, según el Departamento de Estado.

El experto es uno de los fundadores del ISP-M, el cual investiga la dinámica política, de recursos y de conflicto de Birmania, un país sumido en una guerra civil tras el golpe militar de 2021 que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Aung San Suu Kyi.

Algunas publicaciones del ISP-M detallan la influencia de China en las zonas fronterizas de Birmania, donde se acusa a Pekín de apoyar tanto a facciones rebeldes como al ejército, en función de sus intereses.

El otro detenido estadounidense, también acusado de presuntas actividades de espionaje, es un sismólogo que lleva casi dos años bajo arresto en China.

Hasta ahora, Youlin Chen era el único ciudadano estadounidense reconocido oficialmente por su gobierno como "arbitrariamente detenido" en China.

Esta calificación, que supone una detención fuera del marco legal, obliga, según la legislación estadounidense, a movilizar recursos adicionales dentro del Estado federal, e incluso a imponer sanciones, con el fin de obtener la liberación de los ciudadanos afectados.

El gobierno del presidente Donald Trump ha enviado señales contradictorias con relación a su política hacia China, mientras las dos superpotencias económicas se encuentran inmersas en una tensa guerra comercial, aunque el propio Trump presume de sus estrechos lazos con Xi.

Trump se reunió con Xi en una cumbre en Pekín en mayo y recibirá al líder comunista en la Casa Blanca.