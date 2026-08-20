Charles Cummins, albañil en EE.UU.: “Los salarios tienden a ser más altos en el norte, hasta US$100 dólares por hora”
El especialista aseguró que se trata de un oficio para toda la vida, ya que la técnica no ha cambiado en miles de años
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Los ingresos de los trabajadores dedicados a la colocación de ladrillos, bloques y piedra presentan diferencias entre el norte y el sur de Estados Unidos. Charles Cummins, instructor especializado en albañilería, sostuvo que la capacitación puede abrir el acceso a empleos con salarios de hasta US$100 por hora bajo determinadas modalidades.
Cuánto gana un albañil en EE.UU.: los salarios por hora que señala Charles Cummins
De acuerdo con Cummins, aprender a colocar ladrillos y bloques puede convertirse en una actividad laboral de largo plazo en EE.UU.
Según su planteo, una vez finalizado el entrenamiento, los trabajadores pueden incorporarse a distintas cuadrillas y encontrar oportunidades en diferentes regiones de ese país.
“Cuando puedas hacer eso, podrás ir a cualquier parte y ganar desde US$20 hasta US$100 la hora”, aseguró el especialista en un video compartido en su cuenta de YouTube.
Cummins, quien ofrece cursos de capacitación, afirmó que se puede llegar a percibir cerca del 90% de lo que cobra el trabajador mejor remunerado de una cuadrilla.
Los ingresos también dependen, entre otros factores, de la ubicación y de la modalidad de contratación. “Tienes albañiles que ganan US$20 la hora y otros que ganan US$50 la hora en el sur, mientras que en el norte ganan más dinero, desde US$30 hasta US$100 la hora”, aseguró Cummins.
El extremo superior de ese rango, según el instructor, está relacionado con quienes laboran como contratistas independientes o cobran por pieza o destajo.
Esta modalidad permite establecer los ingresos de acuerdo con la cantidad de trabajo realizado, por lo que los valores pueden diferir de los promedios.
Salarios de albañiles en Florida y Nueva York: cuánto se paga por hora
Al igual que lo señalado por Cummins, los registros laborales muestran diferencias entre los estados del sur, como Florida, y los del norte, como Nueva York. En el Estado del Sol, las estimaciones para albañiles se ubican aproximadamente entre US$21,74 y US$29,83 por hora, mientras que otros cálculos sitúan el promedio estatal en US$30,29.
La experiencia también modifica los ingresos. Los trabajadores con mayor trayectoria o certificaciones pueden alcanzar hasta US$75.476 anuales, mientras que quienes comienzan pueden partir de unos US$45.000 al año.
En Nueva York, según ZipRecruiter, el promedio señalado para los albañiles alcanza unos US$31,82 por hora. En Manhattan llega a US$32,10, mientras que en zonas como Potsdam y Staten Island ronda los US$31,50. Para quienes se encuentran en el porcentaje de los que más ganan, el valor puede llegar a US$47 por hora.
Costo de vida en Florida y Nueva York: cómo impacta en el poder de compra del salario
La comparación entre Florida y Nueva York también está atravesada por el costo de vida. Los datos más recientes indicaron que el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach registró un índice de 114,1, por encima del 112,5 correspondiente a Nueva York-Newark-Jersey City.
La vivienda representó una parte central de esa diferencia. Los precios inmobiliarios del sur de Florida aumentaron 79%, mientras que el costo total en Miami se ubicó 5% por encima del registrado en Nueva York. También existieron diferencias en otros gastos:
- Una comida en un restaurante de Miami promedia US$94 por persona.
- Frente a US$79 en Nueva York.
Los seguros y los impuestos también incidieron en el presupuesto. En el Estado del Sol, el seguro de vivienda alcanzó un promedio anual de US$8292, cuatro veces el promedio señalado para el estado de Nueva York.
Además, los impuestos inmobiliarios de Miami aumentaron 62% desde 2019. A nivel estatal, sin embargo, Nueva York conservó un costo de vida superior: 125,1 frente a 102,2 en Florida.
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