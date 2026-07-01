EE.UU. desplegó 2.000 efectivos para ayudar a Venezuela tras los ter

Unos 2000 efectivos estadounidenses están en Venezuela para apoyar las tareas de rescate tras los dos terremotos que dejaron poco más de 2300 muertos, informó el miércoles un general de EE.UU.

El Departamento de Defensa "tiene aproximadamente 2000 miembros en la zona, en tierra, aire y mar", dijo a periodistas el general Donovan, jefe del Comando Sur de EE.UU.

"Trabajan arduamente cada día para ayudar en las labores de búsqueda y rescate, en las tareas de recuperación, y en la entrega de suministros necesarios", señaló Donovan.

Devastadores terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa caribeña de Venezuela el miércoles pasado, derrumbando edificios, dañando el principal aeropuerto del país y dejando casi 2300 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

EE.UU. ha enviado ayuda a Venezuela en un momento en que los lazos entre Washington y Caracas se han estrechado considerablemente, después de que fuerzas estadounidenses capturaran al expresidente Nicolás Maduro en una redada realizada en enero.

El gobierno de Donald Trump trabaja estrechamente de la mano de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Preguntado sobre si esta tragedia podría aplazar una transición política en Venezuela, el encargado de negocios estadounidense en Caracas, John Barrett, recordó que la primera fase de esta transición era la estabilidad.

"La reconstrucción se ve un poco diferente, por supuesto, desde el devastador terremoto, pero la recuperación económica ya había comenzado, y volveremos a centrarnos en este clima de inversión y en la recuperación de la economía, también para los venezolanos de a pie", aseguró Barrett a los periodistas.