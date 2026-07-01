El DOJ y el FBI dan un golpe al Tren de Aragua: ocho acusados por secuestros y asesinatos en Texas e Illinois

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció en un comunicado de prensa este miércoles, junto con el Buró Federal de Investigación (FBI), acusaciones contra ocho presuntos miembros del Tren de Aragua. Los expedientes incluyen casos por secuestros y asesinatos en los estados de Texas e Illinois.

El DOJ y el FBI acusan a ocho presuntos miembros del Tren de Aragua por crímenes

La organización criminal internacional conocida como Tren de Aragua (TdA), con presencia fuerte en Estados Unidos desde 2024, es objeto de investigaciones constantes de las autoridades estadounidenses, y recientemente se comunicó un avance. En una conferencia de prensa brindada este miércoles 1° de julio, Kash Patel, director del FBI, y Ryan Raybould, fiscal de EE.UU. para el Distrito Norte de Texas, informaron cargos contra presuntos miembros del grupo.

Junto con los funcionarios mencionados, el fiscal general interino Todd Blanche detalló que cuatro hombres fueron acusados de asesinar a un padre y secuestrar a su hija y a su sobrino en las afueras de Dallas, en 2024; un quinto acusado del mismo expediente enfrenta otros cargos no precisados por el fiscal. El DOJ hizo pública el miércoles la acusación formal contra los hombres tras la colaboración del FBI.

De acuerdo con la declaración de Raybound, los delincuentes ataron de pies y manos a las víctimas y les exigieron dinero. Cuando se percataron de que no tenían suficientes fondos para pagarles, uno de los criminales asesinó al hombre.

Según Blanche, el martes culminaron las tareas interinstitucionales, con cargos para cinco presuntos miembros del TdA:

Héctor Zuñiga García: nombrado como un “miembro de alto rango”, cargos por participación en el crimen organizado, asesinato, secuestro y otros.

Carlos Luis Zambrano Bolivar

Johny Jesús Serrano

Johnatan González

Iker Mendoza

El fiscal agregó que todos los detenidos estuvieron presentes en Estados Unidos de manera ilegal una o más veces.

La investigación contó con la colaboración entre el FBI y el DOJ Imagen ilustrativa creada con IA

Tren de Aragua en Chicago: tres acusados por un secuestro que terminó en asesinato

Además del crimen ocurrido en Texas, otros tres presuntos miembros del Tren de Aragua fueron acusados ​​este miércoles por las autoridades locales de un asesinato en Chicago, en Illinois.

El fiscal del Distrito Norte de Illinois, Andrew S. Boutros, presentó el caso y anunció que el expediente criminal fue establecido el martes 30 de junio con cargos para Josué Pacheco Torres, Cliver Montesino Briceno y un tercer individuo, acusado de secuestro y conspiración para secuestro que resultó en la muerte.

En mayo de este año, una persona caminaba con otras dos cerca de un parque en Chicago cuando fue capturada por los acusados y aparentemente llevada a un apartamento en la ciudad. Allí, lo ataron y lo mantuvieron cautivo por horas.

Luego, transportaron a la víctima a un edificio abandonado en Chicago, donde fue asesinada.

“Estos asesinatos nunca deberían haber ocurrido, porque a estos hombres nunca se les debería haber permitido entrar en nuestro país”, cuestionó Blanche, en alusión a la política fronteriza de la administración del expresidente Joe Biden.

Tren de Aragua en Estados Unidos: el DOJ amplía los cargos y apunta a nuevos casos federales

En la conferencia, el fiscal interino aseguró que la imputación de cargos contra los presuntos miembros de la organización criminal forma parte de un esfuerzo más grande para erradicar su presencia en Estados Unidos. En diálogo con Newsweek, Blanche sostuvo que el trabajo del gobierno en apoyo a los venezolanos damnificados por los terremotos del 24 de junio no interfiere con su investigación sobre el TdA.

Operativo de las fuerzas federales contra el Tren de Aragua en San Antonio

“Es una tragedia horrible, y creo que en un momento en que durante la última semana, 10 días, gran parte del esfuerzo que hemos estado realizando ha sido salvar vidas y ayudar a las comunidades allí a recuperarse, considero que eso es una línea de trabajo separada de lo que estamos haciendo aquí para combatir el TdA”, expresó.

Asimismo, remarcó: “No creo que la tragedia nos haya frenado, simplemente nos duele mucho lo que pasó en Venezuela, pero eso es algo aparte de lo que estamos haciendo con la gente de TdA”. En esa línea, según sus palabras, desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero de 2025, casi 350 miembros y asociados de la organización fueron acusados o condenados.