El fallo contra Trump que beneficia a Nueva York y Nueva Jersey: “Mil trabajadores volvieron a sus puestos”

La jueza federal Jeannette A. Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, dispuso el 29 de junio que el gobierno de Donald Trump abandone de forma permanente sus intentos de bloquear fondos para el Proyecto del Túnel Gateway. La obra ferroviaria bajo el río Hudson tiene un costo de 16.000 millones de dólares y permitió que 1000 personas en Nueva York y Nueva Jersey volvieran a trabajar.

Qué es el Proyecto del Túnel Gateway para la conexión de Nueva York y Nueva Jersey

Según The New York Times, la iniciativa contempla la construcción de un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson para complementar los dos túneles de vía única que conectan Manhattan con Nueva Jersey y que tienen 116 años de antigüedad.

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El senador demócrata Chuck Schumer, uno de los principales impulsores y negociadores de la financiación federal para esta construcción, había definido a Gateway como el proyecto de infraestructura más importante de Estados Unidos.

La suspensión de fondos de Trump y el fallo judicial

El freno de los desembolsos obligó a paralizar las obras y provocó el despido temporal de alrededor de 1000 trabajadores en Nueva York y Nueva Jersey durante febrero. Unos cinco meses después de que cesaran los pagos federales, el proyecto se quedó sin recursos para continuar, informó The New York Times.

La jueza concluyó que el gobierno violó las normas federales al suspender en septiembre los fondos destinados a los constructores del proyecto. En su resolución, calificó esa decisión como “flagrantemente” ilegal.

El proyecto busca ampliar la conexión ferroviaria entre Manhattan y Nueva Jersey Gateway Program

Además, ordenó que la administración federal no vuelva a intentar suspender el pago de las subvenciones destinadas a Gateway. El expediente analizó la interrupción del financiamiento y determinó que esa medida no se ajustó a la legislación vigente.

Nueva York y Nueva Jersey celebraron el fallo judicial sobre el Gateway

En una declaración conjunta difundida el 29 de junio desde Albany, las gobernadoras Kathy Hochul y Mikie Sherrill, junto con las fiscales generales Letitia James y Jennifer Davenport, celebraron la resolución judicial.

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En el comunicado, las mandatarias sostuvieron que el tribunal confirmó “una vez más” que el congelamiento de miles de millones de dólares en subvenciones para Gateway fue “flagrantemente ilegal”. También remarcaron que la demanda permitió que “1000 personas” volvieran a sus puestos de trabajo.

Finalmente, afirmaron que la resolución “envía un mensaje claro” porque “el intento de la administración Trump de detener la financiación del Gateway no tendrá éxito”.

Los argumentos del gobierno de Trump sobre el proyecto Gateway

Los funcionarios federales explicaron que los pagos se habían suspendido mientras revisaban las prácticas de contratación. Sin embargo, Vargas señaló que las declaraciones públicas de Trump mostraban un trasfondo político para esa decisión.

La jueza recordó que, en una entrevista, el presidente había vinculado el recorte del financiamiento con una iniciativa impulsada por Schumer. En esa misma declaración, Trump sostuvo que la obra ya estaba “prácticamente muerta”.

En una declaración conjunta difundida el 29 de junio desde Albany, las gobernadoras Kathy Hochul y Mikie Sherrill, junto con las fiscales generales Letitia James y Jennifer Davenport, celebraron la resolución judicial. @GovKathyHochul

En respuesta al fallo judicial, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) sostuvo que continúa comprometido con garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y que no financien prácticas de contratación inconstitucionales o discriminatorias.

Aunque el tribunal declaró ilegal la suspensión de fondos, el litigio aún no concluyó. La Comisión de Desarrollo Gateway mantiene una demanda contra el DOT para reclamar una compensación económica por los daños ocasionados durante la paralización de las obras.