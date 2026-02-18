EEUU despliega recursos navales y aéreos en caso de guerra contra Irán

Estados Unidos concentra una importante fuerza naval y aérea en Medio Oriente, en lo que podría ser el preámbulo de una campaña militar sostenida contra Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones a Teherán con una acción militar si las conversaciones en curso no desembocan en un acuerdo que sustituya el programa nuclear que el mandatario estadounidense rompió en 2018, durante su primer mandato.

Además de los buques y aviones de guerra desplegados en Medio Oriente, Estados Unidos tiene decenas de miles de soldados estacionados en bases de toda la región, algunas de las cuales podrían ser vulnerables a contrataques iraníes.

- Buques de EEUU en Irán -

Washington tiene actualmente 13 buques de guerra en Medio Oriente: un portaviones —el "USS Abraham Lincoln"—, nueve destructores y tres buques de combate litoral. Según un funcionario estadounidense, más vendrían en camino.

Después de que Trump ordenó su despliegue a inicios de febrero, el "USS Gerald R. Ford" —el portaviones más grande del mundo— se encuentra actualmente en el océano Atlántico con dirección al Medio Oriente. Va acompañado por tres destructores.

Es poco común que haya dos portaviones estadounidenses en Medio Oriente, con capacidad para transportar decenas de aviones de combate y tripulaciones de miles de marineros.

Estados Unidos ya tuvo dos de estos enormes buques de guerra en la región durante junio del año pasado, cuando atacó tres sitios nucleares iraníes durante la campaña de 12 días de bombardeos de Israel sobre Irán.

- Poder aéreo -

Washington también ha enviado una gran flota de aeronaves, según reportes de inteligencia de fuentes abiertas en X y el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Entre ellas se incluyen cazas furtivos F-22 Raptor, aviones de combate F-15 y F-16, y aeronaves de reabastecimiento en vuelo KC-135, necesarias para sostener sus operaciones.

El miércoles, Flightradar24 mostró varios KC-135 volando cerca o dentro de Medio Oriente, así como aviones de alerta temprana y control aerotransportado E3 Sentry, y aviones de carga operando en la región.

- Protestas, amenazas y charlas -

Trump ordenó el despliegue del "USS Abraham Lincoln" en Medio Oriente mientras Irán reprimía las manifestaciones que inicialmente protestaban por el costo de vida, pero que se convirtieron en un movimiento de masas contra la república islámica.

El liderazgo religioso que tomó el poder tras la revolución islámica de 1979 reprimió las manifestaciones y se ha aferrado al poder, mientras muchos opositores consideran una intervención externa como el motor de cambio más probable.

Trump había advertido repetidamente a Irán que, si mataba manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente. El mandatario estadounidense también animó a los iraníes a tomar control de las instituciones del Estado y dijo que "la ayuda (iba) en camino".

El mes pasado afirmó que, ante la presión de Washington, Teherán había suspendido alrededor de 800 ejecuciones. Sin embargo, sus amenazas se han renovado desde entonces.

Funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones en Ginebra el martes con el objetivo de evitar una intervención militar de Estados Unidos.

Irán afirmó que se habían acordado unas "líneas generales" para un acuerdo que evite el conflicto, pero el vicepresidente estadounidense JD Vance aseguró que Teherán aún no había reconocido todas las líneas rojas de Washington.

El miércoles, en el marco de una cumbre en París, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, afirmó que Washington impedirá "de una forma u otra" que Irán se haga con el arma nuclear, argumento que ha usado el país para justificar posibles acciones militares en territorio iraní.