EE.UU. dice haber neutralizado un tercer petrolero por violar bloqueo a puertos iraníes

Estados Unidos atacó y dejó fuera de servicio otro petrolero comercial que intentaba eludir su bloqueo a los puertos iraníes, el tercero en esta semana, informó el jueves el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM)

El CENTCOM agregó que se trataba del noveno ataque de este tipo desde que comenzó el bloqueo

Las fuerzas estadounidenses "actuaron contra el M/T Jalveer, con bandera de Guinea-Bisáu, cuando intentaba transportar petróleo desde Irán a través del golfo de Omán", informó el CENTCOM. "Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del barco después de que la tripulación incumpliera repetidamente las instrucciones de las fuerzas estadounidenses"