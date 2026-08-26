EE.UU. dice que desbarató un ciberataque chino que penetró la NASA, la Fed, el Senado y el Departamento de Justicia

WASHINGTON.- Estados Unidos afirmó este miércoles que desbarató una operación de hackers chinos responsable de intrusiones en el Departamento de Justicia, la NASA, la Reserva Federal, el Senado estadounidense y otras agencias gubernamentales sensibles.

En un comunicado, el Departamento de Justicia señaló que incautó dominios utilizados por dos plataformas de piratería informática, denominadas “QScan” y “QTRouter”, que, según indicó, habían sido empleadas como parte de la campaña.

🚨Justice Department and @FBI Seize Platforms Operated and Used by China State-Sponsored Hackers to Target U.S. Critical Infrastructure



“State-sponsored malicious hackers preying on America’s critical infrastructure will be stopped and prosecuted. We are here to ensure security… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 26, 2026

Una declaración jurada identificó entre las víctimas al Departamento de Energía de Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y cuatro empresas no identificadas de Estados Unidos y Corea del Sur.

La Embajada china en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pekín niega de manera habitual cualquier responsabilidad en actividades de piratería informática.

El Departamento de Justicia sostuvo que las plataformas eran operadas por una empresa con sede en China, Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, cuyos clientes incluían, según las autoridades estadounidenses, al Ministerio de Seguridad del Estado, la principal agencia de inteligencia civil china, y al Ejército Popular de Liberación.

Reuters no pudo localizar de inmediato datos de contacto de Nanjing Xinjiuwei.

Según la declaración jurada, la infraestructura informática del grupo había sido utilizada desde al menos 2018 para vulnerar infraestructura crítica y otras redes sensibles en Estados Unidos y en distintos países del mundo.

Especialistas que siguen de cerca la actividad cibernética china sostienen que contratistas privados realizan habitualmente intrusiones de alto perfil por encargo de distintas agencias del gobierno chino.

“Durante la última década, se disparó la cantidad de empresas que ofrecen servicios ofensivos especializados”, señaló Dakota Cary, analista sobre China de la empresa de ciberseguridad SentinelOne.

Noticia en desarrollo

Agencia Reuters