EE.UU. dice que disparó y dejó fuera de servicio a un petrolero por violar bloqueo de puertos iraníes

Estados Unidos informó el miércoles que disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de servicio en el golfo de Omán cuando intentaba transportar petróleo desde Irán en violación del bloqueo de Washington a puertos iraníes, informó el miércoles el ejército estadounidense.

La noche del lunes, "Una aeronave estadounidense disparó municiones de precisión contra la sala de máquinas del barco después de que la tripulación desobedeciera reiteradamente las instrucciones de las fuerzas estadounidenses", señaló el comando estadounidense para Oriente Medio (Centcom), en una publicación en X.

Identificó la embarcación como el M/T Settebello, con pabellón de Palaos.

Se trata del octavo buque neutralizado desde el inicio del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra los puertos iraníes, según el recuento del ejército estadounidense.

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que planeaba atacar de manera "muy dura" a Irán, incluso potencialmente apuntando a centrales eléctricas o puentes.

Irán reivindicó el miércoles ataques contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania en respuesta a bombardeos estadounidenses en su territorio, desencadenados a su vez por la destrucción de un helicóptero estadounidense el lunes.

Desde el inicio de la ofensiva israeloestadounidense lanzada contra su territorio el 28 de febrero, Irán mantiene cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transitaba antes del conflicto una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

Estados Unidos impone en respuesta desde abril un bloqueo a los puertos iraníes, desviando decenas de buques.