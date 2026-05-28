EEUU e Irán alcanzan acuerdo marco sujeto a la aprobación de Trump

Los negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron un acuerdo marco para prorrogar el alto el fuego de 60 días, pero este aún requiere la aprobación del presidente Donald Trump, informaron fuentes estadounidenses a la AFP

Las fuentes confirmaron la información publicada por el medio de noticias Axios, según la cual ambas partes habían alcanzado un acuerdo sobre un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán

No hubo confirmación inmediata por parte del propio Trump ni de Irán

El acuerdo de 60 días estipulará que el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz será irrestricto, sin peajes ni hostigamientos, y que Irán deberá retirar todas las minas en un plazo de 30 días, informó Axios

A cambio, Estados Unidos levantará su bloqueo naval sobre los puertos de Irán, aunque solo en proporción al volumen de tráfico comercial que se restablezca, añadió la misma fuente

El memorando también incluirá el compromiso por parte de Irán de no intentar desarrollar armas nucleares, señaló Axios

Entre las primeras cuestiones que deberán abordarse figura la forma de disponer de las reservas de uranio enriquecido de Irán

Trump ha insistido reiteradamente en que Irán no podrá poseer armas nucleares en el marco de ningún acuerdo destinado a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero

Desde el 7 de abril se mantiene vigente un frágil alto el fuego

El presidente estadounidense declaró el miércoles que aún no se sentía "satisfecho" con las propuestas de Irán y advirtió que podría "terminar el trabajo" por la vía militar

Tanto Washington como Teherán se acusaron mutuamente de violar la tregua a primera hora del jueves, tras registrarse ataques de ambas partes