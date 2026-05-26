La estrategia de las cortes migratorias para acelerar las deportaciones: cómo funcionan las “mega audiencias”

Las cortes de inmigración de Estados Unidos comenzaron a implementar las llamadas “mega audiencias”, un formato masivo que busca acelerar los procesos de deportación mediante sesiones con más de 100 personas al mismo tiempo.

Qué son las mega audiencias en cortes de inmigración y cómo aceleran casos de deportación

El nuevo esquema compartido por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) al medio estadounidense NPR modifica el funcionamiento habitual de las audiencias de calendario maestro, donde anteriormente comparecían entre 20 y 40 personas por jornada.

Ahora, los tribunales agrupan a cientos de inmigrantes en una sola sesión para avanzar de manera simultánea con los procedimientos.

Este nuevo método agrupa a cientos de inmigrantes en sesiones masivas para emitir órdenes de remoción rápidas Freepik

El mecanismo consiste en adelantar casos que originalmente estaban programados para 2027, 2028 o 2029. Con esta reprogramación, cientos de extranjeros reciben nuevas fechas de audiencia con poca antelación.

“Anticipan que la mayoría no se presentará y que simplemente podrán decir que completaron X número de casos porque se tratará de órdenes de deportación en ausencia”, aseguró un abogado de inmigración con sede en Texas, bajo condición de anonimato, a NPR.

En estas comparecencias iniciales, los jueces revisan la situación procesal de cada persona y pueden emitir órdenes de remoción si el extranjero no acude ante la corte. La ausencia habilita a las autoridades a ejecutar la deportación.

Diversos abogados especializados en inmigración dijeron a NPR que muchas de las personas incluidas en estas audiencias no cuentan con representación legal. “La principal preocupación es que, dado que se trata de un grupo de personas sin abogados, no hayan recibido la notificación adecuada”, dijo Vanessa Dojaquez-Torres, abogada especializada en políticas públicas de AILA.

Diversas asociaciones de abogados denuncian que estas tácticas comprometen el debido proceso al priorizar la velocidad sobre la justicia individual Freepik

Deportaciones en ausencia: el riesgo que advierten abogados de inmigración y AILA

Las organizaciones de defensa legal indicaron que el principal riesgo del sistema es el aumento de órdenes de expulsión automáticas contra inmigrantes que desconocen la modificación de sus audiencias. La AILA advirtió que las cortes podrían quedar desbordadas por la cantidad de personas convocadas en simultáneo.

“Los tribunales a menudo carecen de suficientes asientos para celebrar audiencias con tantas personas a la vez”, aseguró Dojaquez-Torres. “Así que es casi como si estuvieran diseñadas para aumentar el número de personas que reciben órdenes de deportación automáticamente”, afirmó.

Actualmente, según lo retomado por NPR, este modelo comenzó a aplicarse en tribunales migratorios de Chicago, Boston y Chelmsford, en Massachusetts. También se prevé su implementación en la corte de Dallas.

La iniciativa forma parte de una política impulsada por el Departamento de Justicia para reducir el volumen de expedientes acumulados en los tribunales migratorios. Según datos oficiales, el atraso de casos pasó de cerca de cuatro millones a unos 3,53 millones desde comienzos de 2025.

El Departamento de Justicia anunció la incorporación histórica de 77 jueces de inmigración permanentes y cinco temporales Imagen creada con IA

El DOJ suma jueces de inmigración para reducir el atraso de casos en EE.UU.

Para sostener el incremento de audiencias y acelerar las resoluciones, el Departamento de Justicia amplió el número de magistrados migratorios. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) incorporó recientemente a 82 nuevos jueces, de los cuales 77 son permanentes y cinco temporales.

En total, durante el año fiscal 2026, la EOIR contrató 153 jueces permanentes, la cifra más alta registrada por la agencia. Los nuevos magistrados fueron destinados a 38 ciudades del país, lo que incluye tribunales de alta demanda como Nueva York, Miami, Chicago y Dallas. Con estas incorporaciones, el sistema judicial migratorio se acerca a los 700 jueces activos.

La administración estadounidense sostiene que las medidas buscan restablecer el funcionamiento del sistema migratorio y reducir años de demora en la resolución de expedientes.

“La administración Trump está comprometida con el restablecimiento de un cuerpo de jueces dedicado a restaurar el Estado de derecho en el sistema migratorio de nuestra nación”, dijo el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado. “Incorporamos a la mayor promoción de jueces de inmigración en la historia de la agencia”, agregó.

El gobierno considera que el atraso judicial dificultaba la ejecución de deportaciones y ralentizaba las decisiones sobre permanencia o expulsión de extranjeros en el país norteamericano.