EEUU elimina protección a somalíes en medio de creciente ofensiva contra inmigración

El gobierno de Donald Trump anunció el martes el fin del estatuto que permite residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a ciudadanos somalíes, a quienes informó que deben abandonar el país para mediados de marzo.

La decisión ocurre en medio de una arremetida contra la comunidad somalí en Minnesota, un estado del norte en el que el gobierno ha intensificado su ofensiva antiinmigratoria y donde la reciente muerte de una mujer por disparos de un agente provocó protestas en todo el país.

"Nuestro mensaje es claro: regresen a su país de origen o los deportaremos", señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en X, al comunicar la eliminación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para Somalia.

Según cifras oficiales, unos 4.000 somalíes están actualmente bajo este amparo humanitario, otorgado por Estados Unidos a ciertos extranjeros cuando guerras o desastres naturales hacen inseguro el regreso a su país de origen.

"La situación en Somalia ha mejorado", argumentó el martes la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. "Permitir que los ciudadanos somalíes permanezcan temporalmente en Estados Unidos es contrario a nuestros intereses nacionales", añadió en un comunicado.

Somalia, situada en el Cuerno de África y devastada por la guerra durante casi 35 años, figura entre los países menos desarrollados del mundo según la ONU. El Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja viajar a ese país debido a los riesgos de terrorismo, secuestro y delitos violentos.

En las últimas semanas, la administración Trump ha aprovechado un escándalo de fraude a la asistencia social que involucra a la comunidad somalí de Minnesota —la más grande del país, con aproximadamente 80.000 miembros— para atacarla y endurecer su política migratoria en el estado.

Las redadas en la ciudad de Minneapolis, la principal del estado, han dejado unas 2.000 detenciones.

El 7 de enero, una estadounidense de 37 años, Renee Nicole Good, fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras participaba en una protesta para interrumpir uno de estos operativos.

Naciones Unidas exigió el martes una investigación "rápida, independiente y transparente" sobre la muerte de Good.

Trump atacó a los líderes demócratas de Minnesota en su red social Truth Social, acusándolos de usar "la agitación causada por anarquistas y agitadores profesionales" en el estado para "desviar la atención" del escándalo de malversación de fondos públicos.

Este caso de gran envergadura, que se hizo público en 2022, ha llevado a la imputación de 98 personas, "85 de las cuales son de origen somalí", declaró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en diciembre.