EEUU escoltará "tan pronto como sea razonable" buques por estrecho de Ormuz (oficial)

El secretario de Energía de Estados Unidos afirmó el viernes que la Marina escoltará buques por el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de petróleo, "tan pronto como sea razonable", en medio de la guerra con Irán

Por el estrecho de Ormuz transita alrededor del 20% del petróleo mundial y del gas natural licuado (GNL), un tráfico que se ha reducido fuertemente desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán el pasado fin de semana

"Tan pronto como sea razonable hacerlo, escoltaremos barcos a través del estrecho y volveremos a poner en movimiento la energía", dijo el secretario Chris Wright al canal Fox News

El presidente Donald Trump había dicho el martes que la Marina estadounidense "comenzaría a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz, tan pronto como sea posible", en un intento de evitar la interrupción del suministro mundial de petróleo