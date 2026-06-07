Intentó hacer su vida en EE.UU., pero renunció al sueño americano y comenzó de cero en otro país

Molly Williams, ciudadana estadounidense, vivió prácticamente toda su vida en EE.UU. y durante años imaginó allí su futuro: graduarse, construir una carrera exitosa y formar una familia. Sin embargo, cuando sintió que no podía darle a su hijo la calidad de vida que deseaba, decidió mudarse. En 2012, hizo las valijas y se fue a Alemania. Ahora, asegura que fue la mejor decisión de su vida.

Por qué Molly Williams dejó EE.UU. y eligió Alemania para criar a su hijo

Williams brindó una entrevista a CNN para contar las razones que la llevaron a dejar el sueño americano y vivir en Alemania.

Según relató, nació y pasó sus primeros años en Europa debido a que su padre era militar estadounidense en servicio. Sin embargo, su familia regresó a EE.UU. cuando ella tenía cerca de tres años, por lo que creció en Michigan y más adelante se mudó a Oregon.

Su vida cambió cuando se divorció y tuvo que criar sola a su hijo. Williams aseguró que se dio cuenta de que no podía darle el tipo de vida que deseaba, por lo que comenzó a buscar oportunidades fuera de Estados Unidos.

“Yo era una profesional con ingresos medios en Estados Unidos. Siento que aun así no lograba que mi vida funcionara como quería. No me sentía como en casa. Sentía que no existía la infraestructura necesaria para ser el tipo de madre que quería ser”, declaró a CNN.

Cuando su hijo tenía ocho años, tomó la decisión de dejar atrás su vida en el país norteamericano y contactó a una empresa con sede en Alemania para preguntar sobre posibles oportunidades laborales y le ofrecieron un puesto.

Williams llegó a Múnich en 2012, aunque más adelante ella y su hijo se mudaron a Dachau, una ciudad bávara que, afirmó, le ofrecía más recursos como madre soltera.

La mujer aseguró que desde el inicio Alemania le brindó mejores oportunidades para vivir y desarrollarse. Además, en su opinión, el hecho de poder llevar a su hijo de vacaciones a diferentes países europeos durante su infancia lo ayudó a abrir su perspectiva y ahora estudia en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. “Como madre soltera no habría podido costear la universidad por mi cuenta”.

Williams afirmó que no imagina volver a EE.UU., aunque no está totalmente cerrada a la idea. Por ahora, solo viaja dos veces al año para visitar a sus familiares y amigos.

Salud, educación y vacaciones: los beneficios que Molly Williams encontró en Alemania

La mujer dijo que para muchos a su alrededor su mudanza a Alemania pareció repentina. No obstante, investigó antes de tomar la decisión. Entre las razones que la llevaron a convencerse estuvieron las políticas de vacaciones mínimas y el sistema educativo centrado en la naturaleza y las actividades al aire libre.

Molly Williams dejó Estados Unidoa y se mudó a Alemania en 2012 About.me

Otro factor positivo fue el sistema de salud que funciona bajo un modelo de seguro obligatorio y cofinanciado, es decir, si bien no es gratuito, proporciona una base sólida para acceder a los servicios, aseguró la mujer.

También compartió: “En Alemania descubrí un ritmo de vida diferente. La gente protege más su tiempo personal; las vacaciones son realmente vacaciones y hay menos presión por estar siempre conectado. Me siento más presente, más centrada y conectada con la gente que me rodea”.

Los obstáculos que enfrentó Molly Williams tras mudarse de EE.UU. a Alemania

Williams aseguró que mudarse a Alemania fue la mejor decisión de su vida. Sin embargo, aceptó que se sorprende de haber dado el salto, ya que los primeros seis meses fueron “desafiantes y solitarios”.

Explicó que le fue difícil adaptarse a la burocracia europea y entender las costumbres, por ejemplo, que los inquilinos tienen que hacerse cargo de instalar sus propias lámparas y hasta cocinas.

Además, no le fue sencillo encontrar un programa en el que aceptaran a su hijo como hablante no nativo. No obstante, una vez que el menor comenzó a estudiar, ambos pudieron desarrollar una mejor comprensión de su entorno.

“Me llevó tiempo entablar amistades y sentirme conectada. Los alemanes tienden a ser más reservados; eso me hizo añorar la facilidad con la que se hacen amigos en Estados Unidos. Esa fue la parte más difícil”, dijo a CNN.

Con los años, la mujer logró adaptarse y, aunque sigue sin hablar alemán de manera fluida, en 2018 conoció al que se convertiría en su esposo, con quien contrajo matrimonio en 2023. Hoy viven en la región montañosa de Allgäu.

Qué visa necesitan los profesionales calificados para vivir y trabajar en Alemania

Williams compartió que pudo instalarse en Alemania mediante una autorización laboral para profesionales calificados.

La visa inicial suele habilitar el ingreso y luego debe tramitarse el permiso de residencia, que puede extenderse hasta cuatro años según el contrato.

Para vivir y trabajar en Alemania se requiere un permiso especial Pexels

De acuerdo con el sitio Germany-Visa, quienes no son ciudadanos de la Unión Europea deben tener un motivo válido y la autorización oficial para vivir y trabajar en Alemania.

Aunque existen diversas opciones disponibles según el perfil, para obtener un visado de trabajo es necesario contar con los siguientes requisitos: