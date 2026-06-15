EEUU espera que el estrecho de Ormuz se reabra "sin peajes", dice Vance

Estados Unidos espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo "sin peajes" por parte de Irán, declaró el lunes el vicepresidente estadounidense JD Vance.

La cancillería iraní, por su parte, anunció poco antes que tenía la intención de cobrar "tasas" por servicios marítimos.

"Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas", que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró JD Vance en el canal CNBC.

La firma del pacto está prevista el viernes en Ginebra (Suiza).

La incertidumbre rodea otros aspectos clave del acuerdo, incluido el acceso de Irán a sus fondos congelados y el levantamiento de las sanciones internacionales y estadounidenses.

Vance no dio detalles el lunes sobre los términos del pacto, pero destacó que estaba "basado en un proceso de verificación en dos pasos".

"Les decimos a los iraníes: son bienvenidos a tener acceso a una economía no sujeta a sanciones, son bienvenidos a ser reintegrados en la economía mundial, pero solo si cumplen los compromisos que asumen en este acuerdo".

"No tienen acceso al dinero para reconstruir ese programa nuclear", dijo Vance, "pero si están dispuestos a abandonar ese programa a largo plazo, si están dispuestos a aceptar el régimen de inspecciones y verificación necesario para darnos la confianza de que nunca van a tener un arma nuclear, entonces queremos que sean un país próspero y volveremos a invitarlos a la comunidad de naciones".

Vance no dijo quién representaría a Estados Unidos en la ceremonia de firma el viernes en Suiza.

Se esperaba que la parte iraní estuviera representada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchi, así como "varios responsables de seguridad y personas que representan a los distintos sectores de su país", dijo Vance.