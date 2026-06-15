Trump buscó quebrar el régimen de Irán. Se conformó con reabrir Ormuz

El presidente Donald Trump declaró el domingo el fin de su campaña contra los líderes de Irán con una exhortación: “Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”.

Con el régimen iraní todavía en pie, celebraba el regreso a una versión del statu quo que existía el 27 de febrero, el día anterior a que Estados Unidos e Israel atacaran Irán.

El retorno a una versión del orden previo estaba muy lejos de los objetivos originales de una ofensiva militar que comenzó con la promesa de acudir en ayuda de los manifestantes iraníes que habían salido a las calles para denunciar a su régimen. Después de que los ataques mataran al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en las primeras horas de la guerra, Trump les dijo a los iraníes que había llegado el momento de recuperar su país.

Un cartel con la imagen del fallecido líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, colocado entre los escombros de un edificio destruido cerca del complejo Sayyid al-Shuhada, en los suburbios del sur de Beirut ANWAR AMRO - AFP

Ese levantamiento nunca ocurrió. En los casi cuatro meses transcurridos desde entonces, los líderes iraníes demostraron capacidad para resistir ataques demoledores de la fuerza militar más poderosa de la historia, cerrar el estrecho de Ormuz, paralizar los mercados energéticos globales y abrir una grieta tan profunda entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que el líder estadounidense pasó parte de su cumpleaños número 80 el domingo insultando a su par israelí ante periodistas.

Al promover un acuerdo que detuvo los combates, Trump y sus principales colaboradores dijeron que Irán había aceptado no buscar un arma nuclear. Pero los líderes iraníes, que han hecho promesas similares repetidamente durante décadas, sugirieron el domingo que las conversaciones difíciles sobre su programa nuclear todavía estaban por delante y solo llegarían después de que se levantara el bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos.

Con los detalles del acuerdo del domingo todavía sin hacerse públicos y las cuestiones nucleares como una incógnita, los expertos dijeron que era demasiado pronto para evaluar el legado completo de un conflicto que abarcó cinco semanas y media de combates intensos, seguidas de más de dos meses adicionales de una tregua inestable mientras se agotaban las reservas globales de petróleo.

Un pequeño bote pasa frente a embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán Amirhosein Khorgooi - ISNA

Pero el enfoque de Trump cambió. En lugar de exhortar a los iraníes a derrocar a sus líderes represivos, el foco está ahora en negociar con el régimen. El presidente rechazó acciones militares que pudieran poner en riesgo la paz, como hizo el domingo con Netanyahu.

“En cuanto al cambio de régimen, nunca me importó el cambio de régimen”, dijo Trump el domingo al Wall Street Journal. El liderazgo actual de Irán es “el tercer grupo con el que hemos tratado, y este es el grupo más racional hasta ahora”.

Trump y sus aliados dicen que la guerra fue un gran éxito, al eliminar a varios niveles de altos dirigentes, destruir una parte mayor del ya dañado programa nuclear iraní y acabar con su armada convencional.

“Si los iraníes cumplen con este acuerdo, va a transformar fundamentalmente Medio Oriente durante los próximos 50 años”, dijo el vicepresidente JD Vance a Fox News el domingo. “Esta región del mundo ha sido un desastre durante toda mi vida, y desde antes también”.

JD Vance on Iran:



What Trump really wanted to do—not just over the last six weeks, but really over the last year and a half of Iran policy—was get us to a place where we could fundamentally change our relationship with the Iranians and ensure that they never have a nuclear… pic.twitter.com/GfdIptzQmT — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Algunos expertos en Medio Oriente cuestionan esa visión, aunque muchos dijeron que un acuerdo que pusiera fin a los combates y reabriera el estrecho probablemente era mejor que la alternativa de continuar la guerra.

“Si este acuerdo avanza tal como se informó, dejará a un régimen brutal en control de Irán y de la mayoría de las herramientas que utiliza para amenazar la región: misiles balísticos, drones y una red regional de aliados más débil, pero aún peligrosa, en Líbano, Irak y Yemen”, dijo Brian Katulis, investigador senior del Middle East Institute.

“Trump cedió aquí en un sentido real”, dijo Katulis. “Sabía que no había buenas opciones militares, así que tuvo que llegar a algún tipo de acuerdo. Ambos lados van a reclamar la victoria. De eso se tratarán los próximos cuatro o cinco días”.

Mientras Trump vendía su acuerdo, algunos de sus partidarios más firmes del ala dura contra Irán de su coalición cuestionaron si el fin de los combates dejaba ahora al mundo en un lugar mejor.

Un musulmán chiita de Cachemira reza junto a un retrato del fallecido líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, dentro del Imambara Zadibal, en Srinagar TAUSEEF MUSTAFA - AFP

“Hace días que pregunto por qué nosotros, la gente, no podemos ver el maldito [Memorando de Entendimiento]. No a través de personas informadas por alguien anónimo”, escribió en X el conductor de radio Mark Levin. Levin habló con frecuencia con Trump sobre temas vinculados con Irán durante su segundo mandato.

“Honestamente, nunca vi algo así. Si es un gran resultado para la paz, entonces publíquenlo”, dijo.

Otro confidente de Trump, el senador Lindsey Graham, también cuestionó con cautela los términos del acuerdo y dijo que estaba “algo preocupado” porque la versión iraní del pacto difería de la estadounidense.

“Según nuestra ley, cualquier acuerdo nuclear con Irán será enviado al Congreso para su revisión y votación. Espero poder revisar el producto final”, escribió en X, donde se refirió a Vance como el “arquitecto del acuerdo”.

“El tiempo dirá”.

I am pleased to hear the memorandum of understanding with Iran to allow the Strait of Hormuz to open has been agreed to. I will be watching closely the ensuing negotiations regarding Iran’s nuclear program and other matters.



I am somewhat concerned that Iran’s view of the… https://t.co/3vSNSOc1mp — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 14, 2026

Los líderes iraníes dijeron el domingo que los términos del acuerdo solo se publicarán después de su firma el viernes, una decisión que protege el pacto de presiones externas, pero que también puede aumentar el riesgo de que se desmorone mientras los negociadores siguen discutiendo los detalles.

Los responsables políticos iraníes hablaron poco el domingo sobre cuestiones nucleares, una clara diferencia de énfasis respecto del lado estadounidense. Sugirieron que necesitarán un alivio significativo de las sanciones antes de aceptar concesiones importantes en ese tema.

Trump y Melania asisten al UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca Mark Schiefelbein - AP

Los negociadores deberán discutir ahora una moratoria sobre nuevos enriquecimientos de combustible nuclear, así como el destino del actual arsenal iraní de uranio altamente enriquecido, que Teherán desarrolló después de que Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo nuclear de la era Obama en 2018.

“Irán sabe cómo estirar esas negociaciones e intentar embolsarse concesiones en el camino”, publicó en X Dan Shapiro, que trabajó en temas de Irán durante la administración Biden y fue embajador de Estados Unidos en Israel cuando tomó forma el acuerdo iraní de 2015. “Es posible que nunca se alcance ningún acuerdo, y es muy probable que, si se alcanza uno, sea peor que lo que podríamos haber logrado mediante la diplomacia antes de la guerra”.

Until the text of the US-Iran deal is signed and released, there is going to be a lot of spin on both sides. But here is my initial take.



This war was a mistake, and it needs to end. The President thought that the Iranian regime would collapse quickly, but it did not. In fact,… — Dan Shapiro (@DanielBShapiro) June 14, 2026

El legado del acuerdo del domingo probablemente será más limitado, dijo Shapiro, y dejará una lección para Irán que podría querer utilizar en el futuro.

“Lograr que se abra el estrecho de Ormuz es el resultado más importante de este acuerdo”, dijo Shapiro. “Irán tomó un punto teórico de presión y lo convirtió en uno muy real y poderoso, imponiendo costos a toda la economía global y sacudiendo al presidente Trump”.