EE.UU. evalúa la amenaza de drones desde Cuba, según Axios

Cuba ha obtenido más de 300 drones militares y recientemente comenzó a discutir planes para usarlos para atacar la base estadounidense en Guantánamo, buques militares de Estados Unidos y posiblemente incluso Florida, informó Axios en base a información de inteligencia clasificada de Estados Unidos.

La información del sitio web estadounidense se conoce en momentos de fuerte tensión entre ambos países, en el que funcionarios de La Habana acusan a Washington de preparar el terreno político para una acción militar contra la isla de gobierno comunista.

El hecho evidencia la preocupación de la administración Trump por la amenaza que representa Cuba debido a los avances en la guerra con drones y a la presencia de asesores militares iraníes en La Habana, según declaró a Axios un alto funcionario estadounidense.

"Cuando pensamos en ese tipo de tecnologías tan cerca, y en una serie de actores malignos que van desde grupos terroristas hasta cárteles de la droga, iraníes y rusos, es inquietante", dijo el funcionario, que no fue identificado. "Es una amenaza creciente", dijo.

Cuba ha estado adquiriendo drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023 y busca comprar más, indicaron funcionarios estadounidenses a Axios.

El informe se publica días después de que el director de la CIA, John Radcliffe, visitara La Habana, donde los cubanos han sufrido constantes cortes de electricidad provocados por el bloqueo de combustible impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según Axios, Radcliffe advirtió a los funcionarios en La Habana que no se involucraran en hostilidades.

"El director Ratcliffe dejó claro que Cuba ya no puede servir como plataforma para que adversarios impulsen agendas hostiles en nuestro hemisferio", dijo a Axios un funcionario no identificado de la CIA.

La isla comunista mantiene un enfrentamiento con sucesivos gobiernos estadounidenses desde la década de 1960, y el estado sureño de Florida alberga una numerosa y políticamente influyente comunidad de exiliados cubanos.

Trump amenazó varias veces con "tomar el control" de la isla caribeña, situada a unos 150 kilómetros de Florida, por considerar que representa una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

También ha dicho, tras la operación militar de Estados Unidos en enero para derrocar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, que Cuba será la siguiente.

Medios estadounidenses también informaron que las autoridades de Estados Unidos buscan procesar a Raúl Castro, el hermano de 94 años del fallecido líder cubano Fidel Castro.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró a mediados de abril que su país estaba "listo" para hacer frente a una agresión militar estadounidense.

La defensa civil de la isla difundió en los últimos días una "guía" para las familias, destinada a la "protección frente a una agresión militar", según varios sitios web oficiales provinciales.