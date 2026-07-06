EE.UU. expresa "preocupación" tras lanzamiento de prueba de un misil por parte de China

El gobierno de EE.UU. expresó el lunes su "gran preocupación" tras el lanzamiento de prueba por parte de China de un misil sin ojiva nuclear desde un submarino en el océano Pacífico.

La Armada china anunció el lunes que un submarino de propulsión nuclear llevó a cabo el lanzamiento de prueba de un misil equipado con una ojiva de entrenamiento a las 12.01 (04.01 GMT), una operación que suscitó la reprobación de varios países de la región.

"En una época en la que EE.UU. trabaja más duro que nunca para impedir la proliferación nuclear, China hace lo contrario. El rápido y opaco aumento del arsenal nuclear de Pekín es motivo de gran preocupación para la región y para el mundo", dijo en un comunicado el Departamento de Estado.

La nota de la diplomacia estadounidense precisa que le piden a China "entablar discusiones sustantivas sobre el control de armas".

EE.UU. ya había propuesto en febrero el inicio de negociaciones multilaterales de control de armamento nuclear que incluyeran a Pekín tras la expiración del tratado Nuevo Start entre EE.UU. y Rusia, que avivó los temores de proliferación.

Este tratado era el último acuerdo de control de armamento entre las dos principales potencias nucleares, EE.UU. y Rusia.

Washington acusa a Moscú y Pekín de llevar a cabo ensayos encubiertos.

El presidente Donald Trump anunció además en octubre de 2025 que EE.UU. se preparaba para reanudar sus primeras pruebas nucleares desde 1992, en respuesta a los ensayos realizados por otros países.