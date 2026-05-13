EEUU flexibiliza el pago de fianzas para el visado de asistentes al Mundial

Estados Unidos anunció el miércoles que flexibilizará el sistema de pagos de fianza de los solicitantes de visado para determinados aficionados que deseen viajar al país con motivo del Mundial de fútbol, que empieza en junio

El gigante norteamericano ha empezado a exigir a personas de 50 países en desarrollo la entrega de entre 5.000 y 15.000 US$ para obtener un visado estadounidense, reembolsables una vez que regresen a su país

La iniciativa se enmarca dentro de una de las numerosas iniciativas del presidente Donald Trump para endurecer la política migratoria

El Departamento de Estado dijo que eximiría de estos depósitos a los miembros de las selecciones que compitan en los partidos del Mundial en Estados Unidos

También a los hinchas de los países participantes que ya tengan entradas y se hayan inscrito en un sistema prioritario creado para los visados

"Seguimos comprometidos con reforzar las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos y, al mismo tiempo, facilitar los viajes legítimos con motivo del próximo torneo de la Copa del Mundo", dijo Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares

Afirmó que la administración Trump quiere organizar "la Copa Mundial de la FIFA más grande y exitosa de la historia"

Cinco países clasificados para la máxima cita del fútbol figuran entre aquellos cuyos ciudadanos están obligados a pagar depósitos de garantía de visado: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez

Al menos otras dos naciones clasificadas para el evento han sido objeto de vetos casi totales de entrada a Estados Unidos bajo Trump: Haití, la nación más pobre del Hemisferio Occidental, e Irán, país al que Estados Unidos e Israel atacaron el 28 de febrero

La administración del líder republicano también ha ampliado drásticamente el escrutinio a los visitantes de naciones occidentales aliadas, obligándolos a proporcionar acceso al gobierno estadounidense para revisar sus publicaciones en redes sociales

Un estudio del bufete de abogados Mendoza Law Firm concluyó que Haití podría disputar sus partidos con prácticamente ningún aficionado viajando desde el país debido a las restricciones

Señaló que, en las cinco naciones clasificadas afectadas por los depósitos de visado, 15.000 US$ equivalen, de media, a tres años de ingresos

El Mundial, que comienza el 11 de junio y acaba el 19 de julio, es coorganizado por Canadá, México y Estados Unidos