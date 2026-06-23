EE.UU. flexibiliza restricciones contra Irán para su tercer partido del Mundial

Estados Unidos relajará las restricciones impuestas sobre la selección de fútbol iraní durante el Mundial 2026, y le permitirá entrar al país dos días antes de su próximo juego en Seattle, informó el gobierno este martes

Representantes del Team Melli han reclamado el trato recibido en la Copa del Mundo, que organizan Estados Unidos, México y Canadá, enfatizando que sólo se les permite entrar a territorio estadounidense, en donde deben disputar los juegos, la víspera de los partidos

"Para el tercer partido del equipo iraní en Seattle el 26 de junio, el equipo tiene permiso para entrar a Estados Unidos dos días antes del partido", dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

La selección está asentada en Tijuana, México

Un vocero de la selección persa informó a la AFP que partirán de la ciudad mexicana el miércoles, dos noches antes de su encuentro con Egipto por la definición del Grupo G

Irán disputó los primeros dos juegos del Mundial en Los Ángeles, terminando con empates contra Nueva Zelanda (2-2) y Bélgica (0-0)

Tras el último partido, el técnico Amir Ghalenoei felicitó a sus jugadores por completar "dos juegos sin perder a pesar de los desafíos"

Ghalenoei agregó, sin embargo, que Irán no formalizará ante la FIFA una queja contra las restricciones de Estados Unidos, como habían asomado inicialmente

La selección iraní también ha reclamado que se les obligue a dejar Estados Unidos inmediatamente tras el partido, lo que consideran impacta su recuperación

Esto no cambiará en el tercer partido, detalló el gobierno. "El equipo iraní tendrá que irse el día que el juego culmina", dijo el despacho

Otras selecciones han llegado a las ciudades en las que disputan sus encuentros el día previo. Esto es estándar en las regulaciones de la FIFA, que también permite llegar dos días antes del partido "en casos excepcionales"

Representantes de la selección iraní han dicho que son el equipo "más maltratado de todo el Mundial"

El combinado se ha visto en el medio del fuego cruzado, luego de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra Irán en febrero

Su participación en el Mundial estuvo en suspenso hasta el último minuto, cuando se decidió que se instalarían en México, y no en Estados Unidos como estaba previsto inicialmente

Ya en el terreno, parte de su cuerpo técnico se quedó sin visa para entrar a Estados Unidos