EE.UU. impone aranceles adicionales del 50% a productos de Canadá

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el lunes órdenes para imponer nuevos aranceles del 50% a algunos productos canadienses, alegando un "trato discriminatorio" en las áreas de alcohol, automóviles y productos lácteos.

Según la Casa Blanca, los aranceles entrarán en vigor dentro de 30 días.

Aunque ciertas importaciones como productos del sector energético, la potasa y los bienes sujetos a derechos específicos por sector están excluidos, los nuevos aranceles abarcan productos que ingresan al país en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Trump recurrió a una disposición legal poco conocida para imponer los aranceles, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite a las autoridades actuar contra países acusados de aplicar prácticas comerciales discriminatorias.

Si bien Trump ha impuesto amplios aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos desde que regresó a la presidencia el año pasado, estos han venido generalmente acompañados de exenciones de gran alcance para los bienes que ingresan a su país bajo el pacto de libre comercio norteamericano (T-MEC).

Sus últimas medidas amenazan con tensar las relaciones entre Washington y Ottawa, y llegan después de que amenazara recientemente a Canadá con aranceles debido al humo de los incendios forestales descontrolados que se desplazó hacia Estados Unidos.