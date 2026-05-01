EE.UU. impone nuevas sanciones a Irán y advierte sobre el peaje en Ormuz

Estados Unidos sancionó el viernes a tres empresas iraníes de cambio de divisas, en un intento por atacar el "suministro financiero" de Teherán

El Departamento del Tesoro advirtió además que tiene en la mira de futuras sanciones el sistema de peaje que Irán quiere implantar para cruzar el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos

El estrecho está bloqueado por Irán desde los ataques estadounidenses e israelíes a finales de febrero

El Departamento de Estado anunció sanciones a Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd., entidad que, según afirmó, ha importado "decenas de millones de barriles" de petróleo crudo iraní, ayudando así a Irán a generar miles de millones de dólares

"Mientras Irán intente generar ingresos petroleros para financiar sus actividades desestabilizadoras, Estados Unidos exigirá rendición de cuentas tanto a Irán como a todos sus socios que eludan las sanciones", declaró el Departamento de Estado

Las sanciones tipificarán como delito cualquier transacción que involucre a Estados Unidos a través de este operador de terminal, que forma parte del importante centro marítimo de Qingdao, situado en el mar Amarillo

El año pasado, Washington impuso sanciones similares a otra entidad de la zona: Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products Co.

Los precios mundiales del petróleo se han disparado a raíz del ataque estadounidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero