EE.UU. impone un arancel del 15% a productos de polisilicio, un mercado dominado por China

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves un decreto para fijar precios mínimos de importación y nuevos aranceles a bienes elaborados con polisilicio, un material clave para los paneles solares y los semiconductores y cuya producción domina China.

El decreto marca un arancel del 15% para estos productos a partir del 4 de diciembre. También establece precios mínimos de importación para el polisilicio y bienes como células solares, que entrarán en vigor en la misma fecha.

El objetivo es "crear condiciones equitativas para los productores estadounidenses de estos bienes estratégicos" y "fomentar el retorno a Estados Unidos de estas industrias", señaló la Casa Blanca.

Añadió que el polisilicio es un componente importante en la industria de los semiconductores, con usos relacionados con la defensa.

Estados Unidos ya fabrica semiconductores y paneles solares, pero la industria "es demasiado limitada" y necesita "trasladar la cadena de suministro" al territorio nacional, dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca el jueves.

"Estamos fijando precios para que los chinos ya no puedan hacer dumping, y aranceles para decir 'háganlo aquí'", destacó.

La Casa Blanca dijo que la cuota de Estados Unidos en la capacidad de producción mundial de polisilicio ha caído del 50% en 2005 a menos del 2% en 2024.

Hace un año, el gobierno estadounidense inició una investigación sobre las importaciones de polisilicio, en virtud de una ley de 1962 que le permite proteger un sector económico si considera que este representa un riesgo para la seguridad nacional.

Trump recurrió a esa misma legislación para imponer aranceles a numerosos sectores, entre ellos el acero, el aluminio, el cobre y la madera para construcción.

Si bien la investigación no mencionó inicialmente países, China es un actor importante en la cadena de suministro solar mundial. En 2024 el gigante asiático representó más del 90% de la producción de silicio policristalino en el mundo, según la consultora especializada Thunder Said Energy.

El anuncio del jueves constituye la última ofensiva arancelaria de Trump, quien ha impuesto gravámenes generalizados a los socios comerciales de Estados Unidos desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado.

Si bien una amplia gama de estas tarifas fue anulada por la Corte Suprema en febrero, sus aranceles sectoriales justificados por investigaciones al amparo de la ley de 1962 siguen vigentes.

El mes pasado, el presidente también recurrió a distintas justificaciones jurídicas para imponer nuevos derechos aduaneros a 60 socios comerciales, con lo cual reconstruyó su muro arancelario tras su revés en el alto tribunal.