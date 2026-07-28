EE.UU. inicia evaluación de su presencia militar en Europa

EE.UU. anunció el lunes el inicio de una revisión de su presencia militar en Europa, luego del anuncio que hizo el secretario de Defensa en junio durante la reunión de ministros de defensa de la OTAN.

Como dijo el secretario Pete Hegseth: "En ese momento, esta será una verdadera revisión, diseñada para asegurar que la OTAN avanza rápida e irreversiblemente hacia que Europa asuma la responsabilidad principal de su defensa convencional", escribió en X el subsecretario de Defensa estadounidense, Elbridge Colby.

"El resultado de esta revisión será una aceleración de la transición de la OTAN hacia una alianza más fuerte, equitativa y sostenible", agregó Colby.

El presidente Donald Trump en repetidas ocasiones ha arremetido contra sus aliados europeos por su respuesta a la guerra en Irán, incluida su negativa al inicio del conflicto para permitir que las fuerzas estadounidenses usaran bases europeas.

Hegseth también ha amenazado con reducir el gasto de Washington en la OTAN, a no ser que los aliados alcancen el gasto objetivo en defensa.

Washington ha dejado claro a Europa que quiere que los aliados de la OTAN en el continente asuman la responsabilidad principal de su propia defensa convencional, mientras la atención de EE.UU. se desplaza hacia China.

Como parte de ese proceso, el Pentágono ya le dijo a sus aliados europeos que está reduciendo la cantidad de activos globales a disposición para las operaciones de la OTAN.