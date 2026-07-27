Emerge Gavin Newsom: qué dicen las últimas encuestas para las elecciones primarias presidenciales de 2028

El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) confirmó que las primarias de 2028 comenzarán en Carolina del Sur el 22 de enero de ese año. En ese contexto, las últimas encuestas ubican a Pete Buttigieg, Gavin Newsom y a Kamala Harris como los principales aspirantes a la nominación demócrata.

Quién se perfila como el candidato presidencial demócrata, según las encuestas

Los sondeos reflejan una contienda reñida tanto dentro del Partido Demócrata como del Republicano. Aunque todavía no se registran enfrentamientos directos entre los aspirantes, cuatro encuestas muestran las preferencias del voto entre los electores:

Pete Buttigieg lidera la intención del voto entre los demócratas para julio de 2026 con un 19%, según consignó una encuesta del Emerson College Polling J. Scott Applewhite - AP

Emerson College Polling

El estudio realizado del 19 al 20 de julio de 2026 muestra una competencia demócrata fragmentada. El exsecretario de Transporte de Estados Unidos lidera la intención del voto con el 19%, seguido por el gobernador de California (17%).

El senador Jon Ossoff y la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez mantienen un empate técnico del 13%, mientras que Harris queda por debajo de la lista con un 8%.

McLaughlin & Associates

La firma estadounidense, por su parte, sitúa a la exvicepresidenta con una amplia ventaja frente al resto de sus contrincantes. De acuerdo con el sondeo efectuado del 15 al 21 de julio, así se encuentran los demócratas:

Kamala Harris : 28%

28% Gavin Newsom: 17%

17% Alexandria Ocasio-Cortez: 10%

10% Pete Buttigieg: 8%

8% Mark Kelly: 7%

7% Otros: Josh Shapiro (4%), JB Pritzker (3%), Cory Booker (2%), Gretchen Whitmer (2%) y Jared Polis (2%).

El sondeo del McLaughlin & Associates presenta a Kamala Harris como la candidata demócrata por mayoría AP Foto/Angelina Katsanis

Quantus Insights

Los datos de Quantus también posicionan a Harris como la candidata demócrata para las elecciones presidenciales de 2028. La exvicepresidenta lidera la intención del voto con un 35,5%, seguida por Newsom (17.7%) y Buttigieg (12.9%).

Kamala Harris cuenta cuenta con el 35,5% de intención del voto, según consignó una encuesta Quantus Insights Archivo

El sondeo también reflejó la imagen del actual presidente, Donald Trump. En ese contexto, se enfrenta a un clima político difícil con un 43.3% de aprobación y un 54.5% de desaprobación.

Cuál sería el candidato republicano para las elecciones presidenciales 2028

En el Partido Republicano, el vicepresidente JD Vance se perfila como el republicano con mayor intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. Su nivel de apoyo se realza de la siguiente manera según las encuestas:

Emerson College : lidera con un 39% , en un empate técnico con Marco Rubio.

lidera con un , en un empate técnico con Marco Rubio. McLaughlin & Associates: ocupa el primer lugar con un 35% , manteniendo una ventaja clara sobre el resto del campo.

ocupa el primer lugar con un , manteniendo una ventaja clara sobre el resto del campo. Quantus Insights: registra su mayor nivel de apoyo con un 42.2%.

El vicepresidente JD Vance se perfila como el candidato con mayor intención de voto entre los republicanos de cara a las elecciones presidenciales Pool Reuters

Marco Rubio, el actual secretario de Estado, se posiciona como el principal rival de Vance, aunque su apoyo varía según cada sondeo.

En la encuesta de Emerson , está prácticamente empatado con Vance con un 38% .

, está prácticamente empatado con Vance con un . En Quantus Insights , se mantiene en segundo lugar con un 25.9% .

, se mantiene en segundo lugar con un . Sin embargo, en McLaughlin & Associates, baja al tercer puesto con un 15%, siendo superado por Donald Trump Jr.

La imagen de Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales 2028

A dos años de celebrarse las primarias presidenciales, Trump se enfrenta a niveles de aprobación negativos. Las encuestas registran una aprobación que oscila entre el 38% (Echelon Insights), el 39% (Emerson Polling) y el 43.3% (Quantus Insights).

Quantus señala que el 51.2% desaprueba “fuertemente” su gestión, mientras que McLaughlin & Associates estipula que el 13% de los votantes lo rechaza a nivel personal, pero apoya sus políticas.