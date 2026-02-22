EEUU insta a sus ciudadanos en zonas de México a "refugiarse" tras muerte de capo del narco (Departamento de Estado)

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó el domingo a sus ciudadanos en México a refugiarse ante hechos de violencia, bloqueos de carreteras y cancelaciones de vuelos, después de que soldados mexicanos mataran al capo Nemesio Oseguera, un importante jefe narco.

"Debido a las operaciones de seguridad en curso y de gran alcance, así como a los bloqueos de carreteras y a la actividad delictiva en muchas zonas de México, los ciudadanos estadounidenses deben permanecer resguardados hasta nuevo aviso", señaló un comunicado de la sección de Asuntos Consulares del Departamento, difundido en X.

"Los bloqueos han afectado las operaciones aéreas, y algunos vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta", añadió.